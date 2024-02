Una settimana a Torino con il Salone del Vino

La seconda edizione del Salone del Vino di Torino è in programma dal 2 al 4 marzo, ma già dal 27 febbraio c’è un ricco palinsesto di eventi OFF. Tutti i principali appuntamenti.

La seconda edizione del Salone del Vino di Torino si preannuncia molto ricca ed articolata.

Sono circa 500 le cantine che aderiscono al progetto organizzato da KLUG APS, con il patrocinio e il sostegno di Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, Unioncamere Piemonte, Turismo Torino e Provincia.

Da sabato 2 a lunedì 4 marzo OGR Torino e Museo Nazionale del Risorgimento racconteranno il Piemonte del vino, focalizzando l’obiettivo sui differenti terroir.

Al Museo Nazionale del Risorgimento saranno ospitate una selezione di cantine da tutto il Piemonte, con spazi dedicati alle cantine artigiane, a quelle dei vini biologici e del Consorzio di Cocconato. L’offerta comprende una selezione di Vermouth piemontesi e alcune masterclass.

Le OGR Torino saranno il regno dei consorzi, delle associazioni di tutela e di promozione, delle enoteche regionali e di numerose cantine. Qui si terranno dodici incontri su temi di attualità e ricerca scientifica, oltre a quelli inerenti alcune presentazioni in anteprima. Negli spazi di Snodo sono previste altre masterclass.

Per tutta la settimana precedente, a partire da martedì 27 febbraio, la città sarà protagonista di un Salone OFF caratterizzato da un centinaio di eventi diffusi.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

È difficile scegliere tra i numerosissimi eventi che si accavallano durante il Salone OFF in alcuni luoghi simbolo della città: Circolo dei lettori, Combo, OFF TOPIC, piole, ristoranti, enoteche.

Non sarà più facile ballare tra OGR e piazza Carignano senza perdersi qualcuna delle 500 cantine presenti.

Quella che segue è una guida ragionata fra le tante opportunità che Torino può offrire nel corso della settimana.

ENOTECA DAY

Prevede dodici appuntamenti di approfondimento in luoghi cult della città, da Vanchiglia a San Salvario.

Data e orario uguali per tutti: martedì 27 febbraio, ore 19.

Tre consigli:

-Oinos Vineria incontra Roberto Ferraris, martedì 27 febbraio ore 19;

-Rossorubino incontra La Fusina;

-Tastuma Cheese and Wine incontra Azienda Agricola Ressia di Neive.

Qui l’elenco completo.

DEGUSTANDO

Street-food gastronomico itinerante da Snodo alle OGR.

Mercoledì 28 febbraio sarà possibile provare tante cucine diverse riassunte in dieci grandi piatti.

Una standing dinner che vede protagonisti dieci chef, quattro dei quali stellati:

GIUSEPPE DI IORIO* – Aroma Restaurant di Roma

RAFFAELE AMITRANO* – Mammà di Capri

MARCELLO TRENTINI* – Magorabin

RAFFAELE LENZI * – Il Sereno Al Lago di Como

CLAUDIO e ANNA VICINA – Casa Vicina

FEDERICO GIRONE – Madama Piola

KEVIN GIOVANETTI – Raffaleo

JACOPO BONDESAN – Oyster Lounge

STEFAN KOSTANDOF – Kadeh

ALEXANDER ROBLES – Azotea

INFO QUI

LE GRANDI CENE

Un ristorante abbinato ad un produttore di vino presente al Salone.

Due serate: mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio.

Ci sono Larossa e Giovanni Sordo, Magazzino 52 e Giacomo Fenocchio, Guarini e G.D. Vajra, San Giors e Franco Ivaldi, Gaudenzio e Tommaso Cappa, Raffaleo e Cantina di Nizza, Cubique e Giacomo Borgogno.

Qui l’elenco completo.

WOUSE

Combo Torino, in corso Regina Margherita 128, sarà la casa di WOUSE, la wine-house del Salone del vino organizzata da Le strade di Torino.

Saranno quattro giorni di degustazioni e approfondimenti dedicati a creators, giornalisti e influencer.

Due consigli:

–Escamotage, alla ricerca di un’idea nuova del Moscato di Canelli – mercoledì 28 febbraio, ore 18.

–Vino, Genio e Sregolatezza, appuntamento con i vini eroici della viticultura estrema – venerdì 1 marzo, ore 18.

Info: @wouse.salonedelvino / @lestradeditorino / @lestradepuntocom

CANTINE D’ITALIA 2024

Zipnews ha recensito qui la bella guida di Go Wine.

Giovedì 29 febbraio Eataly Lingotto ospita Cantine d’Italia 2024.

Si tratta di una serata dedicata all’ultima edizione della guida, con oltre cento vini in degustazione.

Aderiscono: Silvano Bolmida – Monforte d’Alba (Cn); Cantina d’Isera – Isera (Tn); Cantina La Spina – Marsciano (Pg); Cantina Oriolo – Montelupo Albese (Cn); Cantine del Notaio – Rionero in Vulture (Pz); Cascina Mucci – Roddino (Cn); Castello di Luzzano Fugazza – Rovescala (Pv); Castello di Tagliolo – Tagliolo Monferrato (Al); Cascina Castlet – Costigliole d’Asti (At); Castello di Gabiano – Gabiano (Al); Conte Collalto – Susegana (Tv); Marisa Cuomo – Furore (Sa); Fattoria San Lorenzo – Montecarotto (An); La Source – Saint Pierre (Ao); Leone de Castris – Salice Salentino (Le); Mancinelli – Morro d’Alba (An); Mottura Sergio – Civitella d’Agliano (Vt); Poderi Moretti – Monteu Roero (Cn); Tenuta Maffone – Pieve di Teco (Im);Villa Franciacorta – Monticelli Brusati (Bs).

Info: www.torino.eataly.it

NOTTE ROSSA BARBERA

Venerdì 3 marzo quattordici piole ed altrettanti musicisti aderiscono ad una serie di eventi per celebrare un pezzo di storia della cultura gastronomica e sociale piemontese.

Si sceglie la piola in base a menu e musica e via. È l’ottava edizione di un grande classico torinese.

Abbinamenti: Alberodicarta Live al Ristorante Ratatui; AnnibaleLive alla Bocciofila Vanchiglietta ; Bonsai Bonsai Live ad Off Topic ; Andrea Ciuchetti Live ai Bagni Pubblici di Via Agliè; Dionysian Live al Kontiki; Diletta Semboloni Live da Via Baltea; Enrico Esma Live al Camaleonte Piola; Eugenio RodondiLive all’Enoteca Ostu; Filippo D’Erasmo Live da Barbagusto; Il Conte Biagio Live da Capodoglio Murazzi; La Cricca dij mes-cià Live da Qucina Sansalvario; Pedar Live al Circolo Risorgimento; Protto Live da Comala; Salvario Live al Circolo Arci Cricca.

Info: www.sottoilcielodifred.it/notte-rossa-barbera/

MANGEBIN

Nei locali aderenti al circuito Mangébin fino a metà marzo si potranno degustare gli agnolotti del plin, che saranno abbinati ad un calice di vino in omaggio per i partecipanti al Salone del Vino.

Il progetto vede la collaborazione di Camera di commercio di Torino, Ascom Torino, Confesercenti di Torino e Provincia, Città di Torino e Turismo Torino e Provincia.

Zipnews ne ha scritto qui, con l’elenco completo dei locali.

OGR

Qui sono presenti la maggior parte dei consorzi, delle enoteche regionali e delle associazioni di viticoltori.

Ci saranno le cantine della Valle d’Aosta (regione ospite) e quelle selezionate da Go Wine.

Presenti anche una trentina di cantine private, tra le quali non si può mancare un incontro con Eraldo Viberti, Scarzella e Vinchio Vaglio.

Sabato 2 marzo masterclass con degustazione gratuita dei Bianchi della Regione Valle D’Aosta al Social Table Snodo – ore 18.30.

Elenco completo delle cantine.

MUSEO DEL RISORGIMENTO

Saranno presenti una quarantina di cantine, oltre a quelle aderenti al Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, all’Associazione Vini Biologici e a quelle della Torino Wine Week.

Meritano sicuramente un passaggio Poderi Cellario, Cascina Corte, La Zerba, Silvio Grasso, Cantina Nicola.

Lunedì 4 marzo masterclass con degustazione gratuita insieme al Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato – ore 14.

Elenco completo delle cantine.

INFO

www.salonedelvinotorino.it

Fabrizio Bellone