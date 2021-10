Una settimana dedicata alla fisica al Festival della Scienza e dell’Innovazione

Prosegue sino a sabato 16 ottobre, il Festival della Scienza e dell’Innovazione, quest’anno dedicato alla fisica.

Realizzato dal Comune di Settimo Torinese, attraverso la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana e grazie al contributo degli sponsor, offre numerose iniziative, per tutte le età, in programma in diversi momenti della giornata: laboratori, mostre e spettacoli per divulgare la fisica e svelarne i segreti in modo semplice e coinvolgente.

Tra gli ospiti più importanti, la fisica e scrittrice Gabriella Greison, il virologo Roberto Burioni, il fisico Roberto Battiston, l’astronauta Luca Parmitano, la biologa Barbara Mazzolai, il pilota Giancarlo Fisichella e l’ex calciatore Claudio Marchisio



La manifestazione si tiene a Settimo Torinese e in altri comuni della Città metropolitana di Torino: Castiglione, Chieri, Collegno, Moncalieri, Nichelino, Rivoli, San Mauro, Venaria.

Gli eventi, tutti gratuiti ma alcuni su prenotazione, saranno anche in diretta streaming su 7Web.tv.

Programma su https://festivaldellinnovazione.settimo-torinese.it