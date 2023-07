Unici etici e irripetibili, i formaggi di LoST Eu tra storia e sostenibilità

Un progetto di Associazione Alte Terre Dop raccoglie otto formaggi di cinque regioni. Sostenuto dall’Unione Europea va alla ricerca di eccellenze che affondano le proprie radici nella tradizione e nel territorio di provenienza.

Campania, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Trentino sono le cinque regioni italiane unite dal progetto LoST EU. L’acronimo sta per Looking for the Sustainability of Taste in Europe, un progetto di Associazione Alte Terre Dop.

L’Associazione lavora per la valorizzazione delle eccellenze casearie italiane e, attraverso il programma sostenuto dall’Unione Europea, mira a costruire un piano di comunicazione e di eventi per la sostenibilità e la promozione delle piccole denominazioni.

Protagonisti del progetto sono otto consorzi di tutela che rappresentano formaggi di grande qualità: Murazzano, Roccaverano, Ossolano, Puzzone di Moena, Strachitunt, Vastedda della Valle del Belice, Pecorino Siciliano e Provolone del Monaco.

foto liberamente concessa da ufficio stampa LoST

Il termine inglese lost indica qualcosa di perduto. Non tanto un formaggio, quanto tradizioni, storie e un rapporto con la natura che non sono più gli stessi.

I formaggi di LoST parlano di radici, famiglie e comunità perdute. Riaffermano un’etica agricola che abbraccia la speranza di un cambiamento futuro. Vogliono stimolare le persone a riflettere, a porsi domande, a viaggiare alla scoperta di nuove pratiche e valori.

Afferma Natalino Giordano,Presidente dell’AssociazioneAlte Terre DOP: «Il nuovo progetto europeo LoST ci offre l’opportunità storica di mettere in rete a livello nazionale alcuni dei consorzi di tutela più rappresentativi delle piccole Dop dei formaggi di maggiore qualità del nostro paese. Eccellenze di tradizione millenaria che condividono una stessa filosofia produttiva fondata sul rispetto dell’ambiente, della salute del consumatore e del benessere animale».

Un primo contatto con i consumatori avverrà durante Collisioni ad Alba, con l’allestimento di un’area di degustazione e racconto dei formaggi a cura dei Maestri assaggiatori ONAF.

Il percorso didattico dei formaggi Dop di LoST proseguirà nella rassegna di serate in musica a Barolo. Sono previste degustazioni guidate nel cortile del Castello, la presenza dei produttori e video informativi per raccontare i territori di provenienze e le antiche tecniche produttive degli specifici territori.

Anche nella nuova location del Parco Tanaro di Alba i formaggi di LoST saranno protagonisti di degustazioni e percorsi sensoriali alla scoperta degli aromi, delle stagionature e delle tecniche di lavorazione. Non mancheranno tasting comparati per scoprire la varietà di sapori delle diverse regioni italiane.

«La partecipazione al festival Collisioni, che da sempre coniuga la grande musica a una filosofia green attenta alle piccole produzioni food&wine artigianali di qualità, ci offre una bella vetrina mediatica per dare avvio a un triennio di collaborazione e a un percorso di crescita comune che vedrà i consorzi impegnati nella promozione sui mercati Italia, Germania e Svezia» conclude Natalino Giordano.