Vaccino anti-Covid, in arrivo le prime 920 dosi in Piemonte

Domenica 27 gennaio è il V-day in tutta l’Unione Europea, in Piemonte arrivano le prime 920 dosi di vaccino anti-Covid .

All’ospedale Amedeo di Savoia di Torino verranno recapitate dalle Forze Armate in una Cryo-box, contenete siringhe, aghi e diluenti ad una temperatura di 2-8°.



Poi il personale dell’Amedeo di Savoia procederà alla suddivisione delle quantità assegnate ai 10 punti individuati per l’inizio della campagna vaccinale. La protezione Civile provvederà alla consegna nei vari punti. Oltre alle 210 dosi dell’Amedeo di Savoia, le altre andranno a San Giovanni Bosco (80), Città della Salute (80) e Mauriziano di Torino (80), Croce e Carle di Cuneo (80), Maggiore della Carità di Novara (80) e SS. Antonio, Biagio e Cesare Arrigo (80) di Alessandria. E ancora a Casa di riposo Città di Asti (70), l’Apsp Istituto Gaudenzio De Pagave (70) di Novara e La Residenza di Rodello, in provincia di Cuneo (70).



In contemporanea i dieci centri dovranno provvedere immediatamente all’inoculazione, che vedrà impegnati circa 130 operatori, tra medici, infermieri, oss e personale amministrativo.