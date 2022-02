Vaccini: anche in Piemonte arriva Novavax, 60 mila le dosi disponibili

Le adesioni per Novavax

Sono in arrivo in Piemonte circa 60.000 dosi di vaccino Novavax. Chi desidera riceverlo da mercoledì 22 febbraio deve manifestare la preadesione su www.ilPiemontetivaccina.it.

“Per questo vaccino c’è molta richiesta perché riscontra molta attenzione da coloro che non hanno ancora aderito alla vaccinazione contro il Covid. Il nostro obiettivo – ha detto il presidente Cirio – è andare incontro a tutti purché si vaccinino, senza obbligarli ma mettendoli in condizioni di farlo subito, liberamente, quando lo vorranno”.

Quarta dose per gli immunodepressi

Dal 1° marzo, secondo quanto comunicato dalla Struttura commissariale del generale Figliuolo, il Piemonte sarà pronto per la somministrazione della dose booster alle persone immunodepresse che hanno già completato, con due dosi più una addizionale, il ciclo vaccinale primario.

Vaccinazioni in farmacia o dal medico/pediatra

I maggiorenni possono prenotare un appuntamento anche nelle farmacie che hanno aderito alla campagna di vaccinazione (elenco) o dal proprio medico di famiglia se vaccinatore.

E’ sempre prevista la vaccinazione in farmacia per la prima, seconda e terza dose.anche per i minorenni della fascia 12-17 anni, previa compilazione di un modulo di consenso da parte dei genitori/tutori/affidatari, oltre che presso i medici e pediatri vaccinatori.