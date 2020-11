Con Radio Blog torna l’appuntamento con Valter Gerbi

Sabato mattina sarà on air sulle principali emittenti radiofoniche regionali

Da quando è andato in pensione il suo volto e la sua voce mancano a molti torinesi che tutti i giorni seguivano i suoi bollettini sulla viabilità a Torino in radio e alla tv.

Da sabato 31 ottobre Valter Gerbi ritorna ad informare sul circuito radiofonico e sui siti di Zipnews, agenzia di stampa radiofonica che da sempre aveva trasmesso i suoi appuntamenti con l’informazione mattutina.

Nuovo nel titolo e nel format, l’appuntamento si chiama Radio Blog, e sarà in radio ogni sabato mattina a partire dalle ore 11.00 sulle principali emittenti piemontesi, inclusa GTT Digtal Radio, la web radio che si saranno scaricabili i podcast.

Diversificati i temi da affrontare, di stretta attualità e di pubblica utilità. “Sarà come riprendere un discorso lasciato interrotto – commenta Valter Gerbi. Ho avuto la fortuna per più di 10 anni di farmi ascoltare e raccontare tante iniziative e di entrare, attraverso radio e tv, nelle case e nelle auto di migliaia di persone. Erano interventi che riguardavano la viabilità e le manifestazioni che si svolgevano a Torino che ho sempre cercato di renderle veicolo di umanità, di simpatia, di vicinanza e così, in punta di piedi, sono diventato, con grande onore e riconoscenza, un punto di riferimento. Con questo appuntamento settimanale, il mio blog presentato da Zipnews, cercherò, nuovamente, di farmi sentire vicino, partecipe di ciò che accade in Piemonte (e non solo!), condividendo con gli ascoltatori/lettori il mio punto di vista, sempre pronto a confrontarmi”.

“L’idea è di dare l’opportunità agli ascoltatori di fruire di contenuti curati con la consueta professionalità e lo stile fortemente empatico, qualità che contraddistinguono certamente Valter Gerbi” spiega Orlando Ferraris, Ceo&Founder di Zip.

Valter Gerbi, torinese, classe 1958, laureato in Scienze Politiche e in Lettere, ha prestato servizio per quasi quarant’anni nel corpo della Polizia Municipale di Torino, nel settore della Comunicazione. Giornalista e formatore, conduttore e arbitro in competizioni agonistiche internazionali, è stato conduttore di eventi sportivi e ha sempre operato nel volontariato sociale. Zipnews è Agenzia di informazione stampa iscritta all’Uspi. La Redazione giornalistica è attiva tutti i giorni per il Giornale online Zipnews.it e per produrre Notiziari, Corrispondenze e Rubriche da diffondere sul Network di Radio regionali e nazionali. Come Service editoriale cura contenuti per Canali Social ed Uffici stampa.