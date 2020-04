Vendita online mascherine: denunciato un imprenditore

Un imprenditore del vercellese è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per aver messo in atto una gigantesca truffa online, fingendo di vendere mascherine a prezzi imbattibili. Sono oltre 250 le persone raggirate, tra le quali numerosi medici. Una volta pagato online, si scopriva che le mascherine in realtà non esistevano. Ci sono caduti anche due comuni: uno in Piemonte, uno in Basilicata. Si susseguono ora le querele da parte delle singole vittime. Complessivamente, sui conti destinatari dei pagamenti online – ora posti sotto sequestro dalle Fiamme Gialle – giaceva più di un milione di euro.