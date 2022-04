Venti grandi etichette del Piemonte tra i super premiati di OperaWine

L’undicesima edizione della prestigiosa degustazione di Wine Spectator mette in scena i migliori 130 vini italiani.

Sarà come sempre Verona la città chiamata ad ospitare OperaWine, come anteprima di lusso al Vinitaly in arrivo. Sabato 9 aprile alle ex Gallerie Mercatali la più affermata rivista statunitense sul mondo del vino presenta al pubblico i 130 vini migliori d’Italia, con una degustazione che si appresta ad essere memorabile.

È la Toscana la regione maggiormente rappresentata, con 36 aziende. Al secondo posto il Piemonte con venti precede di una lunghezza il Veneto.

Un primato il Piemonte lo conquista. È quello della denominazione più premiata, il Barolo, con 15 etichette. A seguire Brunello di Montalcino con 13, Amarone della Valpolicella e Chianti Classico con 9.

Questa la lista dei vini piemontesi prescelti:



Aldo Conterno Barolo Romirasco 2012

Antoniolo Gattinara San Francesco Riserva 2017

Braida di Giacomo Bologna Bricco dell’Uccellone 2017

Cavallotto Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2013

Elvio Cogno Barolo Ravera 2013

Falletto di Bruno Giacosa Barbaresco 2016 Asili Riserva

G.B. Burlotto Barolo Monvigliero 2016

G.D. Vajra Barolo Bricco delle Viole 2010

Giuseppe Mascarello & Figlio Barolo Monprivato 2017

Luciano Sandrone Barolo Aleste 2017

Massolino Barolo Vigna Rionda Riserva 2010

Michele Chiarlo Nizza Cipressi Vintage

Oddero Barolo Vignarionda Riserva 2009

Paolo Scavino Bric del Fiasc Riserva 2008

Pecchenino Barolo Le Coste di Monforte 2008

Pio Cesare Barolo Mosconi 2016

Produttori del Barbaresco Barbaresco Montestefano Riserva 2015

Renato Ratti Barolo Rocche dell’Annunziata 2011

Roagna Barolo Pira 2016

Vietti Barolo Villero Riserva 2013