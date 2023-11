Verso le ATP Finals, grande folla al blue carpet

Le ATP Finals di Torino si avvicinano sempre di più. A due giorni dal via ufficiale dei match, in programma il 12 novembre, questa mattina inaugurazione alla presenza delle autorità in piazza Castello di Casa Tennis, Casa Gusto e Casa Media, spazi realizzati da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, con il supporto di Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte

Grande folla invece nel pomeriggio per gli otto campioni che hanno sfilato sul blu carpet davanti Palazzo Reale. Tra i più acclamati dai fan ovviamente Jannik Sinner.