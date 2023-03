Viabilità: a Borgomanero un nuovo sottopasso sostituisce due passaggi a livello

Da ieri a Borgomanero un nuovo sottopasso per auto e biciclette sostituisce due passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Vignale-Domodossola, migliorando notevolmente la viabilità cittadina. L’apertura ufficiale è avvenuta ieri pomeriggio alla presenza del sindaco di Borgomanero, Sergio Rossi, e dei referenti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

Si tratta di un nuovo sottovia veicolare che attraversa, con due strutture distinte, le linee ferroviarie Vignale – Domodossola e la tratta Santhià – Arona e collega via Fratelli Maioni a via Arona, grazie anche a due nuove rotatorie di collegamento alla viabilità esistente.

Con un investimento complessivo di otto milioni di euro, RFI prosegue quindi il programma di soppressione dei quattro passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Vignale-Domodossola e Santhià-Arona.

Soddisfatto anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che sui social commenta: “C’era un tempo in cui le opere si promettevano, ma poi nessuno le realizzava. Oggi invece per Borgomanero è una giornata storica: con l’apertura del sottopasso per auto e biciclette – realizzato da Rfi, anche grazie al finanziamento della Regione, al posto dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria – abbiamo risolto un problema di viabilità che cambierà la quotidianità di un’intera comunità e onorato un impegno che avevamo assunto”.

Immagine dal profilo social di Alberto Cirio.