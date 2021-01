Vigilia ed Epifania in zona rossa, in Piemonte e in tutta Italia

Da oggi si torna in zona rossa per il 5 e 6 gennaio 2021. In attesa di capire cosa succederà dal 7 gennaio in poi, con un nuovo decreto del Governo.

In zona rossa si ricorda che è non consentito spostarsi dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro, salute o necessità e sempre con autocertificazione.

L’unica deroga è per permettere le visite a parenti e congiunti nei giorni di festa.

Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle lì già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Devono restare chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti, mentre restano aperti i supermercati, i parrucchieri, le farmacie.

I ristoranti e le altre attività di ristorazione come bar, pasticcerie e gelaterie, rimangono aperti soltanto per la vendita da asporto (consentita dalle 5 alle 22) e per il delivery (consentito senza restrizioni di orario).

Resta sempre in vigore il coprifuoco, tutti i giorni, dalle 22 alle 5.