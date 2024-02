Vini del Piemonte e molto altro, a Torino arriva il Salone del Vino

Presentata la seconda edizione del Salone del Vino di Torino in programma dal 2 al 4 marzo. Tra OGR, Museo del Risorgimento e Salone OFF sono attese 500 cantine. Tutti i principali appuntamenti.

Torna a marzo il Salone del Vino di Torino, con una seconda edizione molto ricca ed articolata.

Da sabato 2 a lunedì 4 marzo OGR Torino e Museo Nazionale del Risorgimento racconteranno il Piemonte del vino, focalizzando l’obiettivo sui differenti terroir.

Per tutta la settimana precedente, a partire da martedì 27 febbraio, la città sarà protagonista di un Salone OFF caratterizzata da un centinaio di eventi diffusi.

Patrizio Anisio, Direttore del Salone del Vino, così lo presenta: «Sarà un’esperienza autentica e coinvolgente. Avremo l’opportunità di entrare in contatto diretto con cantine provenienti da tutta la nostra regione, con giovani produttori e realtà di eccellenza, assaporando il vino in un contesto che va oltre la degustazione. Ricostruiremo e restituiremo uno spaccato omogeneo e articolato del nostro territorio».

Sono circa 500 le cantine che aderiscono al progetto organizzato da KLUG APS, con il patrocinio e il sostegno di Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, Unioncamere Piemonte, Turismo Torino e Provincia.

Il Sindaco Stefano Lo Russo afferma: «Siamo davvero contenti di dare il via a questa nuova edizione. In un anno che vede la nostra città sempre più protagonista di grandi eventi internazionali, sarà una vetrina d’eccellenza per l’enogastronomia di qualità, che fa parte della storia di questo territorio e rappresenta da sempre una delle sue attrattive, oltre che un importante volano economico».

Novità dell’edizione 2024 è il coinvolgimento della Valle d’Aosta come regione ospite.

Al Museo Nazionale del Risorgimento saranno ospitate una selezione di cantine da tutto il Piemonte, con spazi dedicati alle cantine artigiane, a quelle dei vini biologici e del Consorzio di Cocconato. L’offerta comprende una selezione di Vermouth piemontesi e alcune masterclass.

Le OGR Torino saranno il regno dei consorzi, delle associazioni di tutela e di promozione, delle enoteche regionali e di centinaia di cantine. Qui si terranno dodici incontri su temi di attualità e ricerca scientifica, oltre a quelli inerenti alcune presentazioni in anteprima. Negli spazi di Snodo sono previste altre masterclass.

Il presidente della Camera di Commercio di Torino Dario Gallina racconta: «Sosteniamo il Salone del vino e ci impegniamo a renderlo ricco e animato attraverso la presenza dell’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino e dei produttori locali con particolare attenzione a quelli della nostra selezione Torino DOC, che raccoglie 45 aziende e 146 vini in rappresentanza delle 7 denominazioni torinesi. Produzioni affermate, ma anche rare e di nicchia, che verranno presentate in masterclass dedicate aperte al pubblico. Grazie al nostro Laboratorio Chimico porteremo al centro dell’attenzione temi di estrema attualità, come i cambiamenti climatici e le ricadute sulle produzioni vitivinicole».

GLI APPUNTAMENTI DEL SALONE OFF

Al via martedì 27 febbraio il Salone OFF, programma diffuso con cene ed eventi che coinvolgeranno numerosi luoghi simbolo della città: Circolo dei lettori, Combo, OFF TOPIC, piole, ristoranti, enoteche.

–Enoteca Day prevede dieci appuntamenti di approfondimento in luoghi cult della città, da Vanchiglia a San Salvario.

-Al Circolo dei lettori è in programma un filone di eventi culturali, un vero e proprio viaggio tra calici e parole con al centro i temi di sostenibilità e solidarietà.

-Alla Libreria Bodoni si tiene Di Libri in Vino, tre appuntamenti basati sulla presentazione di libri e la degustazione di Dolcetto.

-Combo Torino sarà la casa di WOUSE, la wine-house del Salone del vino organizzata da Le strade di Torino. Quattro giorni di degustazioni e approfondimenti dedicati a creators, giornalisti e influencer.

-Mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio Le Grandi Cene portano i produttori di vino in alcuni ristoranti cittadini.

-Giovedì 29 febbraio Eataly Lingotto ospita Cantine d’Italia 2024. Una serata dedicata all’ultima edizione della guida di Go Wine, con oltre cento vini in degustazione.

-Venerdì 1° marzo tocca all’ottava edizione di Notte Rossa Barbera: quattordici piole ed altrettanti musicisti aderiscono per celebrare un pezzo di storia della cultura gastronomica e sociale piemontese.

-Nei locali aderenti al circuito Mangébin fino a metà marzo si potranno degustare i Plin, abbinati ad un calice di vino in omaggio per i partecipanti al Salone del Vino. Il progetto vede la collaborazione di Camera di commercio di Torino, Ascom Torino, Confesercenti di Torino e Provincia, Città di Torino e Turismo Torino e Provincia.

INFO

www.salonedelvinotorino.it