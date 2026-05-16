Viola Ardone: “La scrittura è meditazione”

Nostra ospite al Salone Internazionale del Libro di Torino, Viola Ardone ha discusso del suo nuovo romanzo incentrato sull’impatto della guerra e sui conflitti interiori. L’autrice sottolinea l’importanza di avvicinare i lettori alle storie umane per sensibilizzarli verso la realtà, andando oltre la semplice cronaca dei fatti. Questa l’intervista completa.

Viola, i sondaggi ci dicono che i ragazzi leggono tanto: i fatti smentiscono le nostre sensazioni.

D’altra parte, questo festival quest’anno è dedicato proprio a loro, con il desiderio e la speranza di salvare il mondo. Vedere così tanti ragazzi che girano per gli stand, comprano libri e ascoltano gli interventi è un grande privilegio.

Tanta Ancora Vita è il titolo del tuo nuovo romanzo: qual è stata la principale ispirazione?

È un libro che parla del presente. La macchina narrativa viene messa in moto dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, per tentare di raccontare cosa arriva a noi, abitanti di un paese in pace, di un conflitto ai nostri confini. Esplora come viviamo questi focolai di guerra sempre più invadenti nel quotidiano e quali sono le nostre guerre interiori.

C’è un messaggio che vuoi lanciare con questo nuovo lavoro?

Secondo me i romanzi non hanno la funzione specifica di lanciare messaggi, ma semplicemente quella di aprire spiragli di dubbio, mettere in crisi le certezze e avvicinare l’occhio al cuore delle persone. Familiarizzare con una storia o un personaggio rende più sensibili rispetto al semplice sentire notizie di violenza.

Tu incontri spesso i giovani. Qual è il tuo pensiero su di loro?

Essendo anche insegnante, ho un punto di osservazione privilegiato. Credo abbiano bisogno di spazio; non dobbiamo commettere l’errore di creare delle “gabbie” in cui siano spinti a crescere troppo in fretta. Devono avere il tempo di sperimentare.

Una delle curiosità emerse è che, quando ti blocchi mentre scrivi al computer, torni a scrivere a mano con la penna. È così?

Sì, è un fatto ancestrale. Ritrovo una spontaneità di scrittura che avevo da ragazza, prima dei computer. L’immediatezza della manualità fa sì che la scrittura scorra più fluidamente attraverso il movimento della mano.

Quindi non sei d’accordo con l’abolizione del corsivo?

No, affatto. È una forma di meditazione. Come per il disegno dei popoli orientali, esiste un culto della bella grafia che sarebbe bello recuperare anche per noi.

Tu sei di Napoli, ma c’è un luogo del cuore a Torino che ricordi particolarmente?

Non sarò originale, ma dico il Museo Egizio. È un anello di congiunzione tra presente e passato. Il fatto che Torino ospiti uno dei musei egizi più importanti del mondo è un qualcosa di cui essere molto fieri.

Per il nostro sondaggio: qual è il primo libro che hai letto o quello che rileggi ogni tanto?

Il primo libro che ho letto è “Pippi Calzelunghe”, perché volevo essere lei. Il mio tentativo costante è ancora quello di diventarlo.