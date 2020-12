Vita Nova: da oggi una serie di appuntamenti online con il Salone del Libro di Torino

Al via oggi, venerdì 4 dicembre, con tre appuntamenti di SalTo Diventi, il progetto dedicato alle scuole, ai docenti e ai ragazzi e alle ragazze, il programma di Vita Nova, appuntamenti online del Salone del Libro di Torino.

Il programma completo di Vita Nova.

Dopo il successo di SalTo Extra, primo grande evento letterario interamente online, il Salone del Libro di Torino ritorna con Vita Nova.

Non si tratta solo una rassegna culturale e letteraria, ma l’inizio di un nuovo percorso da condividere con gli editori, le librerie, le biblioteche e la comunità di lettori, insegnanti, studenti in attesa di Vita Supernova, la XXXIII edizione del Salone nel 2021.

A Vita Nova ci saranno 20 lezioni di grandi autrici e autori, con una programmazione pensata appositamente per le scuole. Gli incontri saranno trasmessi da venerdì 4 a martedì 8 dicembre sui nostri canali digitali.

Ma Vita Nova sarà anche in 34 librerie torinesi, fino al 7 gennaio 2021, sempre nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.

Vita Nova vuole essere un invito a riflettere sul presente e sul futuro: insieme, riconciliando gli opposti, perché il domani non sarà solo o luminoso o oscuro, e abbiamo bisogno di superare un pensiero dicotomico dove il presente è immutabile e il futuro sembra non arrivare mai. Cureremo dunque 20 lezioni di grandi autori e autrici italiani e internazionali che ruoteranno attorno a coppie di concetti percepiti come contrapposti, con l’obiettivo di dimostrare che la realtà non è un elenco di contrari, ma di elementi che dobbiamo imparare a integrare tra loro, a riconciliare, a vivere uniti.

Si comincia venerdì 4 dicembre con tre appuntamenti di SalTo Diventi, il progetto dedicato alle scuole, ai docenti e ai ragazzi e alle ragazze, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Il primo incontro, rivolto alle scuole primarie, è un dialogo su Realtà-Fantasia per ricordare Gianni Rodari e Pinin Carpi: interverranno Susanna Mattiangeli e Luca Doninelli, accompagnati dalle letture di Carla Signoris e Max Paiella. Proseguiremo poi con un appuntamento per le secondarie di primo grado con con i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici, che andranno a fondo dei presunti opposti Maschi-Femmine: perché la diversità è una grande fonte di meraviglia e di ispirazione, se si impara a non dare il mondo per scontato. Chiuderemo la mattinata con l’incontro per le scuole superiori con Roberto Saviano a partire dal rapporto Sud-Nord: non sono solo coordinate geografiche, questi due concetti spesso vengono usati per dimostrare e sottolineare differenze, per decretare vincitori e perdenti, migliori e peggiori, chi è più e chi è meno. Ma non è così: non sono in antitesi tra loro, ma parti del tutto. E dentro ci siamo noi.

Come per tutte le lezioni, anche quelle rivolte alle scuole sono visibili gratuitamente sul nostro sito e sui nostri canali digitali. I docenti che hanno piacere di interagire con gli ospiti, portando le domande dei loro studenti, potranno registrarsi – a partire da lunedì 30 novembre – e seguire la diretta all’interno di SalTo+, la nuova piattaforma digitale dedicata alla nostra community.

Nel pomeriggio di venerdì 4 Vita Nova continua con Paolo Giordano, lo scrittore italiano che, in questi mesi, ha saputo raccontare con maggior lucidità la pandemia e il nostro stare in bilico tra il mondo di ieri e quello di oggi, sul filo del rapporto Malattia-Cura che sarà proprio al centro del suo intervento. Poi Emma Dante – donna di teatro, ma anche scrittrice e regista di cinema – focalizzerà lo sguardo sul cuore della sua poetica: la contrapposizione, non netta ma sfumata, tra la famiglia tradizionale e il matriarcato, tra le donne sole, motori dell’esistenza, e la rete che salva e che costringe del rapporto parentale. La sua lezione ruoterà infatti attorno ai concetti Famiglia-Partenogenesi. Chiuderemo la giornata con Mathias Énard, uno degli scrittori contemporanei dallo sguardo più vasto, già vincitore del Premio Goncourt: con lui affronteremo l’eterna (e presunta) contrapposizione Oriente-Occidente, per andare oltre le categorie e offrire una lettura inedita del mondo contemporaneo e delle tante sfide che esso affronta, tra sconfinamenti, alleanze, tradimenti, storie individuali e incontri mancati.

Le lezioni di sabato 5 dicembre iniziano con un contributo di Vittorio Sgarbi a partire dalla contrapposizione Bello-Brutto. Perché nella storia l’estetica si è spesso sovrapposta all’etica, l’arte alla scienza e alla religione, e sebbene si pensi che il bello abbia un legame stretto con il bene (e il brutto con il male) a volte i due si mescolano e si confondono. Proseguiamo con Saverio Costanzo, per un evento in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Il regista della fortunata serie tratta da L’amica geniale racconterà il suo sguardo attraverso la coppia Interno-Esterno: il tentativo costante di confrontare quello che ci accoglie e quello che ci resiste, per provare a uscire da sé e vedersi, da fuori.

L’ultima lezione di sabato è affidata alla filosofa Donatella Di Cesare, che condividerà le sue riflessioni su Libertà-Responsabilità: concetti antichi, tra i quali oscilliamo in questi mesi eccezionali, e proprio per questo quanto mai urgenti da analizzare e comprendere.

Domenica 6 dicembre sarà il Cardinale Matteo Zuppi a tenere la prima lezione del giorno, a partire dal rapporto Giovani-Vecchi. La pandemia ha evidenziato il rischio di una frattura tra generazioni: i più giovani vengono colpiti nella loro dimensione di maggior vitalità, lo stare insieme, mentre gli anziani si trovano davanti lo spettro dell’abbandono, o dell’incuria. Nelle parole di una delle voci più autorevoli della Chiesa cattolica, un invito a ricucire il patto generazionale che sostiene il nostro vivere comune.

Toccherà poi alla grande fotografa Letizia Battaglia, che condividerà una riflessione su Vita-Morte. Straordinaria testimone del nostro tempo, Battaglia ha raccontato con i suoi scatti la mafia e la morte. Oggi, coi suoi nudi femminili che ritraggono donne di ogni età, racconta la vita.

Poi, grazie alla collaborazione con la Fondazione Collegio Carlo Alberto, sarà ospite di Vita Novail grande economista Richard Baldwin, per parlare dell’eterna contrapposizione Uomo-Macchina. La vita degli esseri umani si sta rimodellando con grande rapidità a causa dell’intelligenza artificiale e dell’automazione, una rivoluzione che avrà conseguenze di una portata mai vista prima sul lavoro e sulla cultura. Baldwin, uno dei più autorevoli studiosi in materia, già professore all’MIT e alla Columbia University, offrirà il suo punto di vista sull’argomento. Le lezioni del 6 dicembre si chiudono con un incontro dedicato all’affascinante rapporto Scrittura-Traduzione: un racconto di cosa significa scrivere, e cosa significa tradurre, attività a cui Serena Vitale ha dedicato come studiosa, come scrittrice e come traduttrice tutta la sua esistenza, dando voce ai più grandi autori della letteratura russa.

Gli appuntamenti con le lezioni di Vita Nova riprendono lunedì 7 dicembre con una riflessione di Romeo Castellucci, nel settecentesimo anniversario dalla morte di Dante, su come Inferno-Paradiso siano condizioni esistenziali e non solo materiali, in cui l’uomo di ieri e di oggi continua a ritrovarsi, nel tentativo di allontanarsi da una per abbracciare l’altra. Parleremo poi di fumetti e del rapporto Parola-Immagine con Fumettibrutti, i cui lavori trattano un tema fortemente attuale: la vergogna e la frenesia con cui guardiamo al piacere, e il modo in cui giudichiamo vergognoso chi ha desideri diversi dalla norma. Nei lavori di Fumettibrutti, l’immagine è sensuale e realistica, sporca e romantica, ma la parola deve dare le istruzioni per un mondo futuro: una lezione su come dire le cose e come farle vedere. Manuel Vilas chiuderà il ciclo di lezioni del giorno affrontando il dualismo Emergenza-Normalità. Vilas è uno degli scrittori che maggiormente ha riflettuto in questi mesi sull’irruzione della pandemia nella quotidianità e racconterà le conseguenze di un’emergenza che diventa normalità, sulla vita, e sulla scrittura letteraria.

L’ultima giornata di lezioni di Vita Nova, martedì 8 dicembre, si apre con un incontro, organizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo – Ufficio di Milano, tra Helena Janeczek, Eva Cantarella e Petros Markarīs a partire dal rapporto Stato-Comunità, tema centrale per il presente (e il futuro) dell’Unione Europea che, in qualità di “comunità di Stati” si confronta quotidianamente con la necessità di conciliare gli opposti. Eva Cantarella, storica del mondo antico, racconterà come si configuravano queste contraddizioni all’interno della polis, Petros Markarīs porterà la sua testimonianza su ciò che accade nella Grecia odierna e oltre i suoi confini. L’incontro segna l’inizio di una collaborazione tra il Salone del libro e il Parlamento Europeo – Ufficio di Milano, che proseguirà nei prossimi mesi con progetti che coinvolgeranno anche le scuole, per discutere al meglio di UE e democrazia. Di Streghe-Inquisitori parleremo poi con la sociologa, filosofa, attivista, Silvia Federici, per dimostrare che non siamo così lontani dai roghi che arsero secoli fa e analizzare gli episodi di violenza e discriminazione sociale ed economica nei confronti delle donne contemporanee, in ogni parte del mondo. La relazione tra l’essere Liberi-Legati sarà al centro della lectio di Giorgio Fontana perché ci sono legami che scegliamo e altri che ereditiamo; legami che formiamo con consapevolezza man mano che cresciamo e altri che invece rispettiamo perché rispondono a codici diversi: la famiglia, la comunità di appartenenza, a volte anche la lingua. Il gran finale del ciclo di lezioni di Vita Nova sarà affidato ad Alberto Angela e al racconto della diade Antico-Moderno. Un viaggio indietro nel tempo, fino all’epoca di Nerone e al grande incendio di Roma, per seguire la dialettica di due concetti che possono, sì, sembrare opposti, ma che esistono solo in relazione tra loro e che si riconciliano, inevitabilmente, nel presente.

Vita Nova sarà quindi una tappa del percorso che vogliamo intraprendere verso un orizzonte nuovo, da raggiungere costruendo ponti tra elementi, ambiti, mondi che in questo momento percepiamo come alternativi, ma che vanno integrati tra loro per immaginare il mondo di domani. Insieme agli editori che partecipano a Vita Nova, costruiremo una serie di bibliografie tematiche di approfondimento sui temi delle lezioni. Un modo per continuare da soli, ma attraverso i libri, a riflettere sugli posti su cui lavora il programma della Manifestazione. I consigli di lettura saranno pensati anche per i bambini e i ragazzi.

Grazie alla collaborazione con il Teatro Astra – TPE Teatro Piemonte Europa (Torino), Teatro di Roma per la sala dell’Argentina (Roma), il Teatro La Vicaria (Palermo), il Teatro Arena del Sole(Bologna) – Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro dell’Elfo (Milano) diverse lezioni di Vita Nova sono trasmesse da alcuni dei teatri più significativi del Paese: in un momento così difficile per la cultura, continuare a stringere alleanze e condividere progetti è, per noi e per la comunità culturale italiana tutta, di fondamentale importanza.

Le lezioni saranno tradotte in LIS – Lingua dei Segni Italiana e come tutti gli appuntamenti di Vita Nova verranno trasmessi gratuitamente in live streaming sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Le lezioni saranno poi disponibili anche on demand, a evento concluso, su SalTo+, la piattaforma digitale dedicata alla nostra community: contenuti speciali, approfondimenti, podcast e video on demand per vivere il Salone 365 giorni l’anno. Uno spazio per lettrici e lettori, e per tutto il mondo delle professioni del libro, con materiali didattici e attività formative. Tra le prime funzionalità attive, in occasione di Vita Nova, da lunedì 30 novembre su SalTo+ i docenti potranno registrarsi e prenotare gli appuntamenti per seguire la diretta e interagire con gli ospiti portando le domande dei loro studenti. Su SalTo+ si potrà scaricare inoltre il Buono da Leggere da spendere nelle librerie torinesi aderenti. Tutte le lezioni di Vita Nova e Educare alla Lettura saranno disponibili on demand nella media gallery di SalTo+.

Vita Nova in libreria

Vita Nova darà vita, dal 4 dicembre e fino al 7 gennaio, a una grande e importante rete, capace di ritrovare uno spazio fisico, sempre nel pieno rispetto delle normative di sicurezza, comune a libri e lettori: 34 librerie torinesi, indipendenti e di catena, accoglieranno i 180 editori partecipanti, che avranno la possibilità di promuovere oltre 700 titoli in spazi dedicati allestiti ad hoc, anche grazie a materiale di comunicazione specifico fornito da noi.

Il Buono da Leggere

In questo percorso di supporto alla filiera, ai librai e agli editori, il Salone dedica una importante iniziativa alla promozione della lettura nelle scuole, tra i giovani e i lettori del Salone. Grazie al sostegno della Regione Piemonte, distribuiremo 12 mila Buoni da Leggere del valore di 10 € spendibili nelle 35 librerie torinesi aderenti dal 4 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021. Destinatari di questa iniziativa sono i giovani tra i 14 e i 25 anni residenti o domiciliati in Piemonte, i lettori e alle lettrici del Salone, sempre domiciliati in Piemonte, che per primi, da lunedì 30 novembre, si iscriveranno a SalTo+, la nuova piattaforma digitale dedicata alla nostra community. Per i docenti delle scuole d’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado c’è un carnet di dieci buoni per inaugurare o arricchire le biblioteche di classe, strumento importantissimo per promuovere la lettura fin da piccoli.

Vita Nova in biblioteca

Vita Nova aprirà anche una finestra – virtuale, ma reale – sulle Biblioteche: si rinnova, infatti, la collaborazione dell’AIB-Associazione Italiana Biblioteche con il Salone Internazionale del Libro di Torino, grazie al coinvolgimento di tutte le sezioni regionali. Protagonisti saranno i numerosi gruppi di lettura che si sono formati nelle biblioteche italiane, composti in maniera eterogenea da appassionati del libro e della lettura, amanti dell’analisi critica dei testi e del confronto con altri lettori, su temi e filoni letterari, filosofici, storici. Nell’occasione, alcuni rappresentanti rivolgeranno agli scrittori ospiti una domanda sul tema trattato nella loro lectio: un momento interessante di confronto e di incontro con l’autore.

Manifesto

Il manifesto di Vita Nova è stato realizzato da Elisa Seitzinger, illustratrice, artista visiva e docente di morfologia e dinamica della forma all’Istituto Europeo di Design di Torino. Il suo percorso, ispirato ai codici stilistici dell’arte classica, dell’arte medievale sacra e cortese, della pittura primitiva, delle icone russe e dei mosaici bizantini, parte sempre dal disegno a china, inseguendo una bidimensionalità e una staticità dalla forte carica simbolica. A conferma della continuità tra Vita Nova e Vita Supernova, Elisa Seitzinger curerà anche il manifesto ufficiale della XXXIII edizione del Salone.

Yukio Mishima

In occasione del 50esimo anniversario della scomparsa di Yukio Mishima, nome d’arte di Kimitake Hiraoka (Tokyo, 14 gennaio 1925 – Tokyo, 25 novembre 1970), uno dei massimi artisti giapponesi del secolo scorso, verrà realizzata a Torino, presso l’area di ex strippaggio di Parco Dora, un’opera dell’artista torinese Angelo Barile. L’iniziativa è curata dall’Associazione Fiori di Ciliegio in collaborazione con il Circolo dei Lettori, il Salone del Libro, l’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e l’Assessorato alla Cooperazione Internazionale della Regione Piemonte. In occasione di Vita Nova, martedì 8 dicembre, alle 18:50, trasmetteremo sui nostri canali digitali il video della realizzazione dell’opera, un “seppuku” in chiave urbana che vuole rendere omaggio a un artista straordinario, capace di incarnare l’irrisolta bellezza (e l’irrisolta tragedia) del Novecento

Il Premio Strega Europeo

Venerdì 11 dicembre, in collaborazione con il Premio Strega Europeo, Fernando Aramburu, vincitore del Premio Strega Europeo 2018, dialogherà con Bruno Arpaia vincitore del premio alla traduzione per Patria (Guanda). Interverranno: Nicola Lagioia, Giovanni Solimine ed Eugenio Tangerini, con la conduzione di Stefano Petrocchi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming dal BPER Banca Forum Monzani di Modena, sul sito del Premio Strega e sul nostro.

Il Premio Strega Europeo, nato nel 2014 in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea per diffondere la conoscenza di alcune tra le voci più originali e profonde della narrativa contemporanea, è promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, dall’azienda Strega Alberti Benevento, in collaborazione con BPER Banca.

Vita Nova a scuola

Oltre alle lezioni pensate ad hoc per studenti di tutte le età, in programma nella mattinata di venerdì 4 dicembre, Vita Nova arriverà nelle scuole con una serie di iniziative mirate, realizzate grazie al supporto di importanti nostri partner, tra i quali il MIBACT Centro per il Libro e la Lettura, la Fondazione Compagnia di San Paolo, l’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte.

Educare alla lettura

In occasione di Vita Nova verrà proposto il primo modulo di Educare alla lettura, il corso di formazione, valido per l’aggiornamento di docenti e bibliotecari, organizzato da noi e dal MIBACT Centro per il Libro e la Lettura in collaborazione con AIB: sei appuntamenti online dal 3 al 16 dicembre, per approfondire conoscenze e competenze nell’ambito della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e per formare giovani lettori; sei occasioni di confronto e dialogo con importanti autori e autrici italiani e stranieri. L’iniziativa ha già riscosso un grande interesse: in soli 5 giorni sono pervenute oltre 1000 richieste di partecipazione da parte di insegnanti e bibliotecari.

Si parte con la neuroscienziata americana Maryanne Wolf con un viaggio dentro il cervello che legge, mentre Aidan Chambers ragionerà su lingua e forme della letteratura young adult; Vittoria Facchini e Alessandro Sanna racconteranno come leggere le figure negli albi illustrati e non solo; un appuntamento per leggere e divulgare la scienza avrà come ospiti Licia Troisi e Adrian Fartade; sul ruolo e il significato della poesia interverranno Giusi Quarenghi e Franco Lorenzoni. Concluderà il ciclo di incontri Federico Batini, con una lectio dedicata ai benefici della lettura ad alta voce a scuola. A moderare gli appuntamenti, i due consulenti del Salone del Libro Eros Miari e Fabio Geda.

Adotta un libro

Grazie al contributo dell’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte, stamperemo, in un’edizione dedicata, quattromila copie di un grande classico della letteratura da distribuire gratuitamente alle classi quarte delle scuole superiori. Tremila copie saranno distribuite agli studenti piemontesi, mille fuori regione. Durante l’anno, accompagneremo i ragazzi e le ragazze nella lettura del libro con materiali dedicati, una piattaforma in cui scambiarsi online impressioni e recensioni e un grande evento finale durante la prossima edizione del Salone. Il titolo verrà annunciato a stretto giro.

Momenti conclusivi di vari progetti del Salone

Vita Nova sarà anche l’occasione per dare spazio, tutte le mattine, a una serie di momenti conclusivi di diversi progetti non presentati in primavera a causa dello slittamento del Salone del Libro: i tre premi che il Centro per il libro e la lettura dedica alle scuole, il Premio Nati per Leggere, il Silent Book Contest, il Concorso Letterario Lingua Madre.

Il MIBACT Centro per il libro e la lettura, sabato 5 dicembre, premierà i lavori e i vincitori dei tre concorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi: le lezioni “tenute in cattedra” dagli studenti del contest Quando i ragazzi ci insegnano (concorso realizzato in collaborazione con il MI e il MAECI), le video recensioni del Booktuber Prize e i racconti inediti di Scriviamoci, premio organizzato dal Centro sempre in collaborazione con il MAECI e il MI, a cui si aggiunge l’Atlante Digitale del Novecento. Tutti i nomi e i lavori dei finalisti saranno disponibili sul nostro sito.

Il Premio Nazionale Nati per Leggere terrà domenica 6 dicembre la cerimonia di premiazione della XI edizione. Il Premio è istituito dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Coordinamento nazionale Nati per Leggere e la rivista LiBeR. Promuove la lettura condivisa con bambini in età prescolare in famiglia, negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e nelle biblioteche. La giuria del Premio, che cambia a ogni edizione, è presieduta da Marnie Campagnaro ed è formata da dieci membri con professionalità trasversali (Katia Rossi, Nicoletta Bacco, Domenico Bartolini, Domenico Cappellucci, Stefania Lanari, Flavia Manente, Patrizia Musco, Maria Mussi Bollini, Debora Sanino, Giovanna Sciacca) chiamati a valutare una rosa di 181 titoli per la sezione Nascere con i libri, 15 progetti bibliotecari per la sezione Reti di Libri e 6 candidature per la sezione Pasquale Causa dedicata ai pediatri. Durante la cerimonia verranno proclamati i vincitori delle sezioni Nascere con i libri, Reti di libri e Pasquale Causa.

Lunedì 7 dicembre verranno annunciati i vincitori del Silent Book Contest – Gianni De Conno Award, il primo concorso internazionale dedicato ai libri senza parole e, novità di quest’anno, del Silent Book Contest Junior, che ha visto al lavoro una Giuria di 120 Bambini composta da 7 classi della scuola primaria provenienti da Bari, Cuneo, Roma, Sassari e Torino. Il Silent Book contest è organizzato da Carthusia Edizioni, in collaborazione con il Salone, Bologna Children’s Book Fair, IBBY Italia, Centro per il libro e la lettura, Comune di Mulazzo, Associazione Montereggio Paese dei Librai e IOB. Il Silent Book Contest Junior è sostenuto da BPER Banca.

La premiazione della XV edizione del Concorso letterario nazionale Lingua Madre e la presentazione della nuova antologia Lingua Madre Duemilaventi-Racconti di donne straniere in Italia (Edizioni SEB27) quest’anno sono state unite in un unico evento che avrà luogo online martedì 8 dicembre. Il Concorso è un progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino, ideato nel 2005 da Daniela Finocchi e rivolto alle donne migranti (o di origine straniera) e alle donne italiane che vogliano raccontare l’incontro con l’Altra attraverso racconti o fotografie. Il progetto non si è mai fermato per dare un segno di fiducia e speranza alle tante donne che lo seguono. La premiazione vedrà intervenire: Yeniffer Lilibell Aliaga Chávez, Tahmina Akter, Corina Ardelean, Maria Felicita Castillo Castillo, Narcissa V. Ewans, Silvia Favaretto, Alice Franceschini, Berivan Görmez, Nadia Kibout, Alessandra Nucci, con la conduzione di Daniela Finocchi, e l’accompagnamento delle letture di Michela Marocco.

Le iniziative del Consiglio Regionale della Regione Piemonte

Vita Nova sarà anche l’occasione per trasmettere in anteprima, domenica 6 dicembre, Omegna-Rodari binomio fantastico. Il video-documentario, realizzato dalla Città di Omegna e dal Parco della Fantasia Gianni Rodari, racconta il forte legame del più grande favolista italiano, Gianni Rodari, con la sua città natale. Nell’anno del centenario dalla nascita, Omegna ha celebrato il suo genio attraverso diverse iniziative realizzate attraverso il parco letterario a lui dedicato, insieme a molti partner tra cui il Museo della Scuola di Torino e con il concreto sostegno del Consiglio Regionale della Regione Piemonte.

Il Consiglio Regionale cura anche l’evento “Se questo libro fosse”: sarà la presentazione, sabato 5 dicembre, dei dieci libri pubblicati da piccoli editori piemontesi più richiesti dai lettori nel corso del 2020, secondo i noleggi effettuati nelle biblioteche del Sistema bibliotecario dell’Area Metropolitana Torinese (SBAM) e nei sistemi bibliotecari piemontesi, inclusa la civica di Torino. Per raccontare i dieci libri, lo scrittore Giovanni Del Ponte partirà da piccoli particolari: una fotografia, un’immagine, una musica, un luogo, un oggetto, un monologo, dieci diversi linguaggi per altrettante storie.

Informazioni pratiche: tutti gli appuntamenti verranno trasmessi – gratuitamente – in live streaming sul sito del Salone del Libro, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Salone.

Le Lezioni di Vita Nova e gli appuntamenti di Educare alla Lettura saranno disponibili anche on demand, a evento concluso, su SalTo+, la piattaforma digitale per la community del Salone. Contenuti speciali, approfondimenti, podcast e video on demand: uno spazio per lettrici e lettori e per tutto il mondo delle professioni del libro, con materiali didattici e attività formative.

I docenti potranno registrarsi e prenotare gli appuntamenti per seguire la diretta e interagire con gli ospiti portando le domande dei loro studenti. Su SalTo+ si potrà inoltre scaricare inoltre il Buono da Leggere da spendere nelle librerie torinesi aderenti.