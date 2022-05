“Volare Oh Oh” la nuova rubrica della webzine della Reggia di Venaria

“Volare Oh Oh” è la nuova rubrica della webzine della Reggia di Venaria: un racconto inedito ed originale, tra immagini e parole, per l’anno che la residenza sabauda dedica al tema del gioco.

Lo scrittore Giuseppe Culicchia ed il fotografo Michele D’Ottavio portano in volo sopra la Reggia, alla ricerca di un punto di osservazione inusuale, per riscoprire l’importanza del gioco, dell’immaginazione, della libertà di essere bambini e volare sul mondo degli adulti.

“Volare Oh Oh” si suddivide in nove capitoli e inaugura il 2022 della webzine della Reggia di Venaria, il magazine digitale che propone contenuti originali di divulgazione ed approfondimento dedicati ed ispirati alla residenza e alle attività in corso.

Al tema del gioco sono dedicate le mostre e le attività culturali del 2022, non solo per i rimandi storici all’interno della Reggia, che era per antonomasia luogo del loisir, del divertimento e dei momenti ludici dei sovrani, ma anche per uno sguardo puntato sul presente col desiderio di tutti di dedicarsi anche a momenti di spensieratezza.

La rubrica di Giuseppe Culicchia e Michele D’Ottavio raccoglie la sfida di raccontare la Reggia da un punto di vista finora mai visto e di giocare con l’osservatore ed il lettore.

“Quanto è importante il gioco, in quell’epoca irripetibile della nostra vita che corrisponde agli anni dell’infanzia? E quanto è legata l’idea stessa del gioco a quella di libertà? La libertà dai compiti scolastici, naturalmente. Ma anche la libertà data dall’immaginazione. Bambini, siamo capaci di immaginare cose che spesso una volta adulti dimenticheremo. Immaginiamo mondi, personaggi: e in quei mondi viviamo, incarnando quei personaggi. Giocare ci dà libertà ormai precluse agli adulti, che non a caso spesso non comprendono l’importanza del gioco: se la sono lasciata alle spalle crescendo, non di rado addirittura dimenticata. Ma provate a chiedere a una bambina o a un bambino quanto sia importante per lei o per lui il gioco. La risposta la vedrete nel lampo dei suoi occhi. Ecco: le fotografie di Michele D’Ottavio sono un invito a volare nuovamente con la fantasia, e a tornare a giocare. Del resto, come ogni reggia anche quella di Venaria venne concepita anche in funzione dei giochi che vi si sarebbero tenuti, in occasione dei quali ai sovrani era concesso di tornare bambini. Oggi che siamo liberi di varcarne la soglia, possiamo farlo anche noi”. (Giuseppe Culicchia).

I primi capitoli della rubrica sono visibili su http://www.lavenaria.it/it/webzine/volare-oh-oh e su instagram https://www.instagram.com/lavenariareale/