Weekend a Torino con DOLCISSIMArte

La rassegna offre una serie di eventi aperti al pubblico, omaggiando l’arte pasticcera come simbolo di cultura e innovazione.

Fino al 10 Novembre Torino si trasforma nella capitale della pasticceria artigianale. Il merito è della terza edizione di DOLCISSIMArte, evento che mira a valorizzare i saperi e i talenti dei maestri pasticceri del Piemonte.

Ideato e organizzato da Ascom Epat ha il sostegno e la collaborazione di Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino, DMO Visit Piemonte, Città di Torino, Turismo Torino, Unioncamere Piemonte, FIPE e Amministrazioni locali.

Nel corso del weekend il programma prevede momenti aperti a cittadini e turisti: dalle Colazioni d’Autore nei caffè storici del centro, agli show pastry dei Pasticceri in Vetrina, fino all’esperienza gourmet a bordo del tram storico con i Pasticcini in Carrozza.

Il comparto della pasticceria presenta numeri notevoli. Nel 2024, su 17mila attività di pasticceria in Italia, circa 1400 sono in Piemonte e di queste più di mille sono artigianali.

A Torino quasi 600 pasticcerie artigianali mantengono viva la tradizione pasticcera.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

PASTICCERI IN VETRINA

I Maestri Pasticceri piemontesi trasformeranno tredici vetrine dei negozi del centro in veri e propri laboratori dolciari con dimostrazioni dal vivo, show pastry e degustazioni per il pubblico.

Sabato in via Po 20, a partire dalle 11.30, le creazioni della pasticceria Mazza sono nello store di elettrodomestici Gamer; in via Po 48, da Baronio, proposta della pasticceria La Baita.

Nel pomeriggio di sabato altre iniziative vedono protagonisti Pasticceria Chicchi Sani e profumeria Cavour, Ugetti di Bardonecchia e Olfattorio di piazza Bodoni, Ghigo e De Wan in piazza San Carlo, Raimondo e Peter’s Tea House in Via Mazzini, Dolcissimo e De Carlo in via Carlo Alberto, Raspino e Fresh Store in Via Barbaroux.

PASTICCINI IN CARROZZA

Sabato 9 e domenica 10 novembre, il tram gourmet accoglie il pubblico per un viaggio tra le vie di Torino, con colazione e caffè post pranzo accompagnati dalle creazioni offerte dai pasticceri. Aderiscono Sabauda, Molineris, Fabrizio Racca Dessert, Zuccarello, Chicchisani, Re, Dolcissimo e Mazza.

DOLCE GELATO

I Maestri Gelatieri di Ascom Epat, propongono un nuovo gusto dedicato a DOLCISSIMArte, a base di marron glacé, per omaggiare i sapori autunnali e la tradizione dolciaria piemontese.

Aderiscono Gelato Dok Dell’Agnese in Corso Unione Sovietica 415, Gelateria Miretti in Corso Matteotti 5, Gelati D’Antan in Via Fabrizi 37/C, La Tosca in Via Cibrario 50, Moou Moou Gelateria in Via Porpora 55, Più Di Un Gelato in Galleria Subalpina 32 e Silvano Gelato d’altri Tempi in Via Nizza 142.

DOLCISSIMA ON THE ROAD

Le Ape Car di DOLCISSIMArte, ambasciatrici della manifestazione, fanno tappa nelle piazze del centro città per coinvolgere il pubblico in tour di gusto e tradizione.

Le Gallerie d’Arte TAG e i negozi di brand di moda partecipano a DOLCISSIMArte 2024 con eventi dedicati alla degustazione di pasticceria mignon.

Aderiscono: A Pick Gallery in Via Bernardino Galliari, 15c; Crag – Chiono Reisova Art Gallery in via Parma 66D e via Maria Vittoria 45; Febo e Dafne in Via Vanchiglia 16; Gagliardi e Domke in Via Cervino 16; In Arco in Piazza Vittorio Veneto 3; Metroquadro in Corso San Maurizio 73F; Roccatre via della Rocca 3b; Simóndi in via della Rocca 29; Weber&Weber via san Tommaso 7.

Info: https://dolcissimarte.it/