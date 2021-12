Weekend al Museo del Risorgimento con la Torino del vino

Settanta produttori nel weekend a Palazzo Carignano, con un focus particolare sui vini “Torino DOC”.

La Torino Wine Week termina nel fine settimana 18-19 dicembre con l’evento più atteso. Oltre settanta aziende vitivinicole provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna mettono in degustazione e vendita i propri prodotti nel cuore pulsante di Torino.

La rassegna prevede uno spazio dedicato agli uvaggi bordolesi di Bolgheri, presenti con una decina di piccole aziende poco conosciute e un’area con una quindicina di cantine segnalate nella Guida ai Vini d’Italia del Gambero Rosso.

Sabato 18 dicembre alle ore 17 è in calendario una degustazione dei vini di alcune cantine selezionate da Go Wine, seguita dalla presentazione torinese della guida Cantine d’Italia 2022 da noi qui recensita: https://www.zipnews.it/sono-43-le-impronte-delle-cantine-piemontesi-dove-il-vino-vale-un-viaggio/

Domenica 19 dicembre alle ore 13 è in programma una Masterclass curata dall’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, in occasione della quale potrà essere degustata una selezione di vini di quattro aree vitivinicole della provincia: Canavese, Collina Torinese, Pinerolese e Valsusa. La degustazione sarà seguita dalla premiazione della guida Torino DOC 2021-2022, dove la Camera di commercio di Torino recensisce 44 aziende e 165 etichette. Ben 29 vini raggiungono l’eccellenza nel punteggio, con l’attribuzione del simbolo dei tre cavatappi.

I vini del torinese trovano grande spazio all’interno del Salone. I visitatori potranno conoscerli grazie alla presenza diretta di alcuni vignaioli e al punto degustazione allestito dall’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino.

La promozione delle sette denominazioni di origine torinesi e il racconto dei relativi territori vitati stanno molto a cuore alla Camera di Commercio di Torino, il cui presidente Dario Gallina sottolinea: «Tra i vini del Piemonte si fanno sempre più strada le denominazioni di Torino. Un’ampia varietà di proposte tra le quali il progetto Torino DOC seleziona le migliori etichette e produttori torinesi per raccontare il nostro variegato territorio e suoi vitigni. Abbiamo avviato in questi anni collaborazioni con ristoranti ed enoteche per favorirne la diffusione tra cittadini e turisti. Ci sono poi le iniziative dedicate come la Torino Wine Week, Vendemmia a Torino – Portici Divini, e anche altre di livello internazionale come il Vinitaly di Verona: palcoscenici ideali per far conoscere ad un pubblico sempre più ampio le nostre specialità enologiche».

Produttori presenti al Salone del Vino 2021

Alberand Azienda Agricola – Salassa (TO)

Baratuciat – Azienda Agricola Agriforest – Val di Susa (TO)

Bel Colle Azienda Agricola – Verduno (CN)

Benefizio di Cocconito – Cocconato (AT)

Poggio Ridente Azienda Agricola – Cocconato (AT)

Bric Cenciurio Azienda Agricola – Barolo (CN)

Cà di Tulin – Cisterna D’asti (AT)

Cantina 366 – Bairo (TO)

Cantina Campastrello I Socci – Castagneto Carducci (LI)

Cantina Figliej – Settimo Vittone (TO)

Cantina Fratelli Novara – San Matteo (AT)

Cantina Meana – Susa (TO)

Cantina Merano Burggräfler – Marlengo (BZ)

Cantina Nicola – Cocconato (AT)

Cantina Nuove Tradizioni – Strambinello (TO)

Cantina Vigneti Aliberti – Canelli (AT)

Cantine Crosio – Candia Canavese (TO)

Casale del Giglio – Le Ferriere (LT)

Cascina Carlèn – Nizza Monferrato (AT)

Cascina del Pozzo Azienda Vinicola – Castellinaldo d’Alba (CN)

Cieck Azienda Agricola – San Giorgio Canavese (TO)

Cossetti 1891 – Castelnuovo Belbo (AT)

Cournaja Azienda Agricola – Santa vittoria d’Alba (CN)

Dezzani Azienda Vinicola – Cocconato (AT)

Decimo Filare – Palazzo (TO)

Erbalù – Moncrivello (VC)

Fattoria Terre del Marchesato – Bolgheri (LI)

Ferraris Agricola – Castagnole Monferrato (AT)

Fontanacota Azienda Agricola – Pornassio (IM)

Franco Roero Azienda Agricola – Zucchetto (AT)

Fratelli Abrigo Azienda Vitivinicola – Diano d’Alba (CN)

Giorgio Meletti Cavallari Azienda Agricola – Castagneto Carducci (LI)

I Tirreni Azienda Agricola – Bolgheri (LI)

Isolabella della Croce Cantina – Loazzolo (AT)

L’Autin Azienda Vitivinicola – Barge (CN)

La Campore Azienda Agricola – Masino (TO)

La Casanella – LERMA (AL)

La Cerretella Azienda Agricola – Castagneto Carducci (LI)

Le Grascete – Castagneto Carducci (LI)

Le Masche Azienda Agricola – Levone (TO)

Le Terre di Stefano Massone – Capriata d’Orba (AL)

Lorenzo Negro Azienda Agricola – Monteu Roero (CN)

Kalamass Azienda Agricola – Palazzo (TO)

Maciot Azienda Agricola Biodinamica – Cocconato (AT)

Marovè Azienda Agricola – Cocconato (AT)

Mauro Marengo Azienda Vitivinicola – Novello (CN)

Montalbera Società Agricola – Castagnole Monferrato (AT)

Monte Maletto Azienda Agricola – Carema (TO)

Mulini di Segalari – Castagneto Carducci (LI)

Paoletti Azienda Agricola – Cocconato (AT)

Paolo Ferri Wines – Suno (NO)

Podere Conca – Castagneto Carducci (LI)

Poggio dei Tramonti – Castagneto Carducci (LI)

Rosso Francesco Azienda Agricola – Santo Stefano Roero (CN)

Società Agricola Gnavi Carlo di Giorgio Gnavi – Caluso (TO)

Santa Clelia Azienda Agricola – Mazzè (TO)

San Martin Azienda Agricola – Moncrivello (VC)

Socrè Società Agricola – Tre Stelle (CN)

Sorpasso Azienda Agricola – Carema (TO)

Tenuta Gaggino – Ovada (AL)

Tenuta la Bollina – Serravalle Scrivia (AL)

Tenuta La Giustiniana – Gavi (AL)

Tenuta la Meridiana – Montegrosso D’asti (AT)

Tenute Martarosa – Nuova Cliternia (CB)

Terre Sparse Azienda Agricola – Chiaverano (TO)

Valchyara Azienda – Val di Chy (TO)

Vigneti Altaluce – Ivrea (TO)

Vini Chiussuma – Carema (TO)