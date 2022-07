Weekend d’estate in Versilia: mare, spiaggia, vini e grande cucina

Laura e Alessandro Lazzeri lanciano il nuovo corso del Palazzo della Spiaggia a Marina di Pietrasanta. Tanti e ottimi i motivi per provarlo.

«Se esistesse soltanto l’estate ti direi che qui io ho trascorso tutta la mia vita».

Sandra ti guarda dritto negli occhi e prosegue. «Ci vengo da quando ero bambina. Qui ho imparato a nuotare e a distinguere i veri amici. Ho conosciuto il primo amore, ma anche l’uomo che poi ho sposato. Ci sono tornata da madre, portando i miei figli. Adesso farò la stessa cosa, da nonna, con il primo nipotino in arrivo».

Alcuni stabilimenti balneari sono luoghi dove il tempo è immutabile. Le persone invecchiano e cambiano, le strutture si rinnovano, gli investimenti si susseguono negli anni per rendere tutto sempre più nuovo e bello. Ma quell’atmosfera di famiglia, quel ripetersi di riti che ti sono consueti, quel rinnovarsi di piccoli segreti e abitudini ti appartengono, fanno parte di un tuo piccolo spazio personale che ti rende sicuro e che ti fa sentire a casa.

La Versilia è il Mar Tirreno da spiaggia per antonomasia, come lo è la Romagna per l’Adriatico. Da Forte dei Marmi a Marina di Pietrasanta, fino a Lido di Camaiore gli stabilimenti si succedono l’uno all’altro. Lucchesi e fiorentini, emiliani in arrivo dalla zona di Parma, lombardi a truppe, qualche veneto e un po’ di piemontesi. C’è spazio per tutti e ognuno ha una storia da raccontare.

A Marina di Pietrasanta c’è il Bagno dove va Sandra. Si chiama Palazzo della Spiaggia ed appartiene alla famiglia Lazzeri da oltre cinquant’anni. Oggi al timone ci sono i due figli dello storico Franco, Laura e Alessandro.

Sono ottantuno capanne su quasi cento metri di fronte mare, con una profondità di almeno 150 metri dal bagnasciuga alle cabine. Ogni capanna ospita due lettini, altrettante sdraio, una sedia tipo regista, una panchetta, un tavolino con scomparto per riporre i valori in sicurezza.

Quando visiti un posto così capisci il motivo per cui una famiglia ama tornarci. Distanziamenti e privacy che non trovi da nessun’altra parte, pulizia impeccabile, servizi di livello. Ideale per chi ha figli piccoli, sito perfetto per imparare ad esercitare un briciolo di autonomia, sempre con l’occhio discreto di chi ti conosce che controlla, sornione, che non ti cacci nei guai.

Il mare è lungo e basso che tocchi per un bel pezzo, in acqua c’è posto per tutti. Per il relax e per i più piccini è accogliente la zona piscina di acqua marina con l’idromassaggio e il percorso Spa. È proprio a fianco del bar, giusto davanti al ristorante che porta il vecchio nome del Bagno, Ambrosiano.

Il ristorante Ambrosiano Desio è una tappa gourmet da appuntarsi se verrete in Versilia ed è il motivo per cui parlo del Palazzo della Spiaggia all’interno di questa pagina Food.

Veniteci di sera, quando i giovani si attardano nei bei spazi aperti del bar Phoenix per gli aperitivi a bordo spiaggia. Salite la scala che porta alla terrazza e accomodatevi al vostro tavolo. Alle spalle avrete la magia delle Alpi Apuane, di fronte ci sarà la distesa di sabbia e il mare. Nella luce del tramonto ordinate senza paura il pesce, che arriva da Selecta e dal vicino porto di Massa.

Qui la regia è di Andrea Mantovanelli, chef consultant pluripremiato. In cucina, come resident chef, c’è Donald Castelli a garantire qualità e continuità della proposta. Io mi sono affidato a lui per la scelta delle mie portate.

Ho cominciato con un assaggio di crudo: ostrica freschissima, salmone consistente e ricciola marinata nell’acqua di mare. In abbinamento un calice di Champagne, l’extra brut di Jean-Philippe Trousset.

Il primo piatto è una scommessa vinta: paccheri cacio e pepe con i ricci. La romanità trasportata al mare, con la sapidità del riccio a giocare con quella del pecorino.

Come portata principale Donald ha voluto farmi provare il pescato del giorno cucinato nel forno a vapore. Ha fatto bene.

Il mio branzino era delicato e la cottura a lenta temperatura ha mantenuto l’integrità del pesce, arricchendolo dei sapori di macchia mediterranea nei quali era avvolto. Prezzemolo, rosmarino, salvia, timo, pomodorini, zucchine, con il tocco estroso della pigna di pino marittimo a dare aromaticità e freschezza. Profumi avvolgenti e semplicità di palato, una grande esecuzione.

Il dessert più adatto ad una serata calda come quelle di questi giorni è certamente il cremoso al limone di Sorrento. Viene lavorato con gli aromi del pino marittimo e servito in una zuppetta al limoncello. Lascia la bocca pulita e fresca.

Ma se volete finire tra bellezza e stupore ordinate the smoker. È una mousse al cioccolato guanaja impastata con sigaro Cohiba, whisky Caol lla e arancia candita. Un’esperienza di fine pasto che vi farà venire voglia di ripeterla all’infinito.

La carta dei vini è adeguata ma non sterminata, con una selezione di 60 etichette scelte da Gabriele Canova; quella dei caffè è pazzesca, con una dozzina di proposte da ogni parte del mondo.

Prima di rientrare dalla vostra vacanza fate un salto nelle colline lucchesi, appena a nord del capoluogo, all’azienza agricola Pieve di Santo Stefano. Assaggiate l‘olio extravergine, ma soprattutto due vini rossi che non dimenticherete.

Prima il Villa Sardini, uvaggio di Sangiovese, Ciliegiolo, Merlot e Syrah. È un’autentica espressione territoriale, con profumi di sottobosco e un lieve sentore animale.

Poi il Ludovico Sardini, Sangiovese e un po’ di Colorino affinati in botte grande. Sarà speziato, tannico, ma morbido, con ottime potenzialità di invecchiamento.

Potete soggiornare e comprare in azienda. Potrete anche scegliere di acquistare e farvi spedire il vino quando sarà maturato al punto giusto. Una proposta originale di Vigneron.wine, della quale abbiamo scritto nei mesi scorsi qui .

Portate a casa con voi il reale significato della vostra vacanza. Sarà quello lo stimolo giusto per convincervi a tornare in questa fetta di Toscana che tutti credono di conoscere e soltanto in pochi sanno amare.

Fabrizio Bellone