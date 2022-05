Weekend nel Monregalese tra formaggi di montagna e salvaguardia di pascoli e alpeggi

L’Associazione Turistica Mondolé, con il patrocinio del Comune di Frabosa Sottana e in collaborazione con il Consorzio Raschera, organizza il primo Festival dei Formaggi Tipici e di Montagna. Al Gala Palace esposizione di prodotti e un convegno sulle tematiche legate agli alpeggi.

I grandi formaggi piemontesi sono i veri protagonisti del fine settimana di Frabosa Sottana, uno dei Comuni simbolo della produzione di Raschera.

Sabato 14 e domenica 15 maggio il Gala Palace si trasformerà in vetrina dei prodotti caseari d’eccellenza: formaggi locali e tipici, d’alpeggio e di caseificio, con il Raschera, il Bra ed altre eccellenze anche di altre regioni.



A partire dal mattino le due giornate vedranno la presenza di casari di diversa provenienza. Gli stand saranno aperti al pubblico per vendita e degustazioni. Domenica mattina lo spazio di piazza Sacco ospiterà un Mercato contadino.

Il momento più atteso tra gli operatori di settore è certamente il convegno di sabato pomeriggio alle ore 15.00, indetto per fare il punto sulle problematiche legate agli alpeggi montani.

Il tema è ben rappresentato dal titolo del convegno stesso: Alpeggi monregalesi: prospettive, risorse ed economie del corretto sfruttamento rivolto alla caseificazione.

Se è vero che un formaggio di qualità può rappresentare un volano per la valorizzazione di un territorio, in quanto testimonianza di storia e tradizioni di un’intera valle, è altrettanto certo che parlando di un formaggio di montagna il discorso si complica. Quest’ultimo è prodotto in quota, con mandrie in transumanza, in condizioni abitative complesse e talvolta estreme. Per questo motivo è fondamentale proteggere i pascoli e tutelare gli allevatori di montagna.

La ricchissima flora alpina estiva fornisce un valore aggiunto ai formaggi di alpeggio, anche se sono sempre meno gli allevatori in grado di caseificare in alpeggio.

Il degrado delle strutture abitative, la durezza delle condizioni di vita, la difficoltà a reperire personale disponibile a trascorrere un’intera estate in quota, lo sfruttamento dei pascoli da parte di chi non produce latte. Questi sono alcuni dei temi che saranno trattati nel convegno, che si avvale della consulenza di esperti del settore montano della Regione Piemonte e dell’Università Agraria di Torino, di referenti dei servizi veterinari e di rappresentanti delle Confederazioni sindacali agricole.

È evidente che i pascoli in quota debbano essere protetti. Allo stesso tempo bisogna tutelare chi produce formaggio d’alpeggio, a partire dagli allevatori di montagna, veri artigiani della lavorazione casearia.

È fondamentale acquisire la consapevolezza che la montagna non è solo turismo e divertimento outdoor -afferma Paolo Bruno, presidente dell’Associazione Turistica Mondolè– ma è un’importante risorsa dell’economia agroalimentare”.

Un weekend significativo per l’economia delle valli Monregalesi e non solo. Servirà grande sinergia fra istituzioni, produttori e associazioni per salvaguardare un patrimonio che rischia di scomparire, se non adeguatamente promosso e correttamente sostenuto.

Info su: https://t.me/ComunediFrabosaSottana/255

Infopoint Mondolé 0174244481