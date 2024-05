Work in progess al Salone del Libro di Torino

Sale l’attesa per l’edizione 2024 del Salone del Libro. Partirà ufficialmente alle 11, dopo l’inaugurazione della direttrice Annalena Benini.

Salone del Libro, pronti partenza via!

Abbiamo visitato il Salone del Libro nel giorno che precede l’apertura. Tra stand da sistemare, libri da aggiungere e banchetti da completare, il Salone è ancora un work in progress.

Il salone, come ci ha raccontato la direttrice Benini, sarà l’edizione più importante di sempre. Con nuovi padiglioni, importanti collaborazioni e spazi innovativi. Uno di questi è sicuramente il Rights Centre.Uno spazio per accogliere le persone che sono arrivati da tutte le parti del mondo. Il rights Centre sarà lo spazio della compravendita dei diritti tra le case editrici.

Presente anche una mostra all’aperto sul lavoro delle donne nel Novecento. Curata con Intesa Sanpaolo. “Volevamo restituire il senso della forza delle donne e della loro importanza. Una sorta di percorso che continua anche nel presente verso nuove conquiste non ancora completate” hanno raccontato gli organizzatori.

Tutta nuova anche l’area verde curata da Aboca all’interno dell’Oval. Qui tutte le piante presenti sono in vaso e verranno ripiantare, dunque saranno riutilizzate una volta conclusa l’esperienza del Salone. Divisa in due zone, una espositiva e un’altra per gli incontri.

Un’altra novità di quest’anno è lo spazio riservato al Castello di Rivoli, che ha interpretato il tema Vita Immaginaria del Salone attraverso i fondali marini, perché sono i più inesplorati e presentano alcune creature sconosciuti, e l’arte contemporanea utilizzando diverse opere, da Magritte a Warhol.

In conclusione, in attesa dell’apertura dei cancelli, sono due i padiglioni che ci hanno colpito di più. Il primo è quello della Liguria, regione ospite di questa edizione. E poi lo stand del Trentino, tutto realizzato in legno, molto rappresentativo della regione.