Domani, mercoledì 24 maggio, presso il Centro Congressi Unione Industriali, dalle 9,30 alle 13, si svolge il Workshop 2023 di Consulta Torino “L’investimento in cultura: asset identitario delle imprese di qualità. La cultura d’impresa e la responsabilità sociale”, aperto a tutte le imprese interessate.

Il programma

BENVENUTO

ANGELO CAPPETTI, Direttore Unione Industriali Torino

SALUTI ISTITUZIONALI

ALBERTO CIRIO, Presidente Regione Piemonte STEFANO LO RUSSO, Sindaco di Torino

INTERVENTO INTRODUTTIVO

GIORGIO MARSIAJ, Presidente Consulta e Unione Industriali Torino APERTURA DEI LAVORI

ANTONIO CALABRÒ, Vicepresidente Unione Industriali Torino e Presidente Museimpresa

PRIMO PANEL condotto da Antonio Calabrò

MASSIMO OSANNA, Direttore Generale Musei Ministero della Cultura LISA ACCURTI, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio MARCO CAMMELLI, Professore Emerito Università di Bologna e Presidente

Associazione “Il Mulino”

MICHELE COPPOLA, Direttore Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo

LUCIA STERI, Ales S.p.A.

MICHELA DI MACCO, Consiglio Generale Fondazione Compagnia di San Paolo PAOLA DUBINI, Università Bocconi, Management

MASSIMO LAPUCCI, Segretario Generale Fondazione CRT e CEO di OGR

FOCUS: Misurabilità e Misurazione Impatto Sociale degli Investimenti in Cultura Deloitte & Touche, Valeria Brambilla, Presidente C.d.A. Giuseppe Milici, Partner

SECONDO PANEL condotto da Luisa Papotti, Presidente Fondazione Arte CRT SYLVAIN BELLENGER, Direttore Museo di Capodimonte con LIA RUMMA, Gallerista FRANCESCA LAVAZZA, Lavazza Group Board Member e Presidente Museo Arte

Contemporanea Castello di Rivoli CORRADO BELDÌ, Presidente Laterlite

FRANCESCA VELANI, Coordinatrice Progetto Parma Capitale della Cultura e Vicepresidente Fondazione PromoPa

GIORGIA FLORIANI, Direttore Generale Fondazione TIM

EVELINA CHRISTILLIN, Presidente Museo Egizio Torino con CHRISTIAN CATIELLO,

Direttore Organizzazione Alpitour World ALESSANDRO BIANCHI, General Manager Fondazione Pirelli Hangar Bicocca

CONCLUSIONI

ANTONIO CALABRÒ e GIORGIO MARSIAJ con

JUAN CARLOS DE MARTIN, Delegato del Rettore del Politecnico di Torino alla Cultura e alla Comunicazione

STEFANO GEUNA, Rettore Università di Torino

Per confermare la partecipazione workshop@consultaditorino.it

Cos’è CONSULTA

Le aziende associate sono 40 . Unione industriali è socia e il presidente Giorgio Marsiaj è anche il Presidente di Consulta .

Sono stati recentemente celebrati 36 anni della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, che ha investito oltre 35 milioni di euro per conservare e valorizzare il patrimonio storico artistico per rendere Torino un luogo attrattivo, inclusivo e piacevole per cittadini e visitatori.

Qui elenco delle opere di restauro e valorizzazione sul territorio: https://consultaditorino.it/realizzazioni/

Info: https://www.ui.torino.it/unione-per-te/comunicazione/notizia/96289/consulta-torino-workshop-2023-linvestimento-in/