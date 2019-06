Torna Molecola Coop Race con il terzo appuntamento delle corse tra carrelli più pazze di sempre!

Sabato 15 giugno l’appuntamento sarà a Biella, presso il centro commerciale “Gli Orsi” in Viale Domenico Modugno 3b, dalle ore 11 alle ore 18 e vedrà sfidarsi diverse squadre tra gli scaffali di un vero e proprio supermercato ricreato, con stravaganti prove di abilità da superare e un divertente quiz sulla sostenibilità ambientale della campagna di comunicazione #coopambiente.

20 Top Sponsor omaggeranno tutti i partecipanti con i propri prodotti mentre la squadra più veloce vince subito un buono spesa di 50 euro. Inoltre, per i team che riusciranno ad arrivare in finale, sono in palio buoni spesa fino a 1000 euro da spendere in tutti gli ipermercati Coop.

I prodotti di volta in volta esposti nei percorsi di gara andranno a comporre il Carrello Solidale e saranno consegnati al Gruppo Abele durante la finale di Torino.

I prossimi appuntamenti saranno in Piemonte fino al 7 settembre, dopodichè le corse arriveranno in Liguria e in Lombardia, per giungere alla finalissima di Torino il 12 ottobre.

Le informazioni, il calendario completo e il regolamento sono disponibili su www.molecolacooprace.it