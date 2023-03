A Carmagnola, nel weekend si svolge la la plurisecolare Fiera Primaverile: da 559 anni!

Sabato 11 e domenica 12 marzo si svolge a Carmagnola la plurisecolare Fiera Primaverile, manifestazione che quest’anno raggiunge la sua 559a edizione e che fonda la sua forza nella tradizione agricola e agroalimentare del territorio.

Organizzata dal Settore Agricoltura del Comune di Carmagnola, anche quest’anno la Fiera propone un programma di eventi molto ricco e composito, coniugando spazi dedicati all’agricoltura, alle macchine agricole, ai prodotti agricoli del territorio e all’allevamento.

Secondo lo schema collaudato nelle ultime edizioni, il cuore della Fiera sarà piazza Italia, sede del Foro Boario, dove si svolgeranno le tradizionali mostre zootecniche provinciali della razza bovina piemontese e frisona italiana giunte alla 42a edizione.

L’Associazione Regionale Allevatori Piemonte ne curerà l’organizzazione, in collaborazione con ANABORAPI (Associazione Nazionale Allevatori di Bovini di razza Piemontese) e ANAFI (Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana) che, con la partecipazione dei loro associati, accrescono e concentrano la presenza degli operatori del settore zootecnico sulla piazza mercatale di Carmagnola, esponendo i migliori capi bovini allevati nella provincia torinese ed iscritti agli albi genealogici dell’Associazione Provinciale Allevatori.

I capi arriveranno sin dalla giornata di venerdì 10 marzo a partire dalle ore 14 e le mostre si svolgeranno secondo il seguente programma:

42a Mostra Provinciale del Bovino di Razza Piemontese:

sabato 11 marzo, dalle ore 14:30 valutazione categorie tori, manze e vacche

domenica 12 marzo, dalle ore 11:00 sfilata dei campioni e premiazioni degli allevatori

42a Mostra Provinciale del Bovino di Razza Frisona Italiana:

Sabato 11 marzo, dalle ore 17:00 Junior Show, concorso riservato ai giovani allevatori

domenica 12 marzo; alle ore 9:00 valutazioni categoria manze e giovenche; ore 14:00 valutazioni categoria vacche; ore 17.00 sfilata dei campioni e premiazioni degli allevatori.

L’Associazione Regionale Allevatori Piemonte proporrà, nella giornata di sabato 11 marzo dalle ore 18 alle ore 20 presso il Salone Antichi Bastioni, un momento di approfondimento riservato agli allevatori sul tema “Classyfarm e la nuova normativa sulla farmacosorveglianza”, al quale interverranno esperti del settore e medici del Servizio Veterinario.

Le vie e piazze circostanti al Foro Boario costituiranno un unico grande spazio espositivo con il meglio della produzione di macchine ed attrezzature agricole provenienti da tutto il nord Italia, ospitando ben 170 ditte che esporranno le ultime novità relative a agricoltura innovativa, sostenibile e sicura, energie alternative e tanto altro.

Nelle due giornate, In collaborazione con la SOMS Domenico Ferrero, con il Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese e nell’ambito del progetto OrtoCarmagnola, nelle rotonde di Viale Garibaldi situate in prossimità del Foro Boario e nello spazio esterno del Salone Fieristico antistante il Mercato Bestiame, si svolgerà il “Mercato dei produttori agricoli ed artigiani del cibo” con degustazione di prodotti tipici. Le aziende aderenti proporranno il panino del nonno con hamburger o porchetta e crauti, biscotti di ogni forma e gusto, formaggi, miele, verdure, conservati, confetture e tanti altri gustosi prodotti del territorio, con degustazioni che proseguiranno nei locali aderenti alla SOMS.

Durante tutta la Fiera si potrà inoltre usufruire dell’offerta gastronomica dei ristoranti della città aderenti all’iniziativa che proporranno il “Menù della Fiera”.

Nella giornata di domenica 12 marzo si aggiungono altre proposte.

Nel Mercato Bestiame ci sarà la mostra-mercato dei piccoli animali: l’esposizione accoglierà conigli di diverse razze, avicoli ornamentali e animali da compagnia di piccola taglia.

In uno spazio allestito nei Giardini del Castello, su prolungamento di Via Silvio Pellico, gli artigiani aderenti alla SOMS proporranno una mostra-mercato delle opere di ingegno da loro realizzate.

Come consuetudine, domenica verranno anche proposti il Mercantico e un grande mercato fieristico che porterà a Carmagnola oltre 200 ambulanti lungo le vie e piazze del centro cittadino. Il Mercantico è una mostra mercato con articoli di antiquariato, oggettistica e hobbismo che viene allestita lungo l’asse di via Valobra, in piazza Antichi Bastioni e sotto la tettoia di piazza Martiri.

Info allo 011/9724220.