A Torino è San Giovanni. Tutto il programma della festa

Un fine settimana tra il centro storico, il Po e il parco del Valentino animeranno la città per la festa di San Giovanni.

Venerdì 23 giugno sfilata del corteo in abiti storici tra le vie del centro, seguita alle 22 dall’accensione del tradizionale Farò della vigilia in piazza Castello.

Sabato 24 giugno, nel giorno di San Giovanni, i tanti appuntamenti nelle strade, piazze e aree verdi della città culmineranno nello spettacolo pirotecnico e musicale alle 22,30 in piazza Vittorio Veneto.

“La Festa di San Giovanni – dichiara il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo – è da sempre uno degli appuntamenti più attesi e amati dalle torinesi e dai torinesi. Riproporremo un elemento tradizionale e molto apprezzato, quello dei fuochi d’artificio in piazza, che saranno naturalmente rispettosi sia dal punto di vista dell’impatto acustico che di quello ambientale. Le celebrazioni per il Santo Patrono sono l’occasione per ritrovare il senso di comunità, più che mai prezioso dopo il periodo della pandemia.”

“Il vasto programma consentirà ai torinesi di poter passare tre giorni davvero speciali – ha affermato l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia-. Vorrei ringraziare sentitamente il mondo della cultura della Città di Torino ed in particolare tutte le Circoscrizioni che sempre risposto in maniera positiva creando degli eventi o proponendo gli ingressi gratuiti nei musei”.

“Nonostante degli impegni di spesa non da poco – ha sottolineato l’assessore al Tempo Libero Domenico Carretta – abbiamo voluto allestire una festa inserendo delle nuove iniziative e mantenendo quelle classiche come il corteo storico per le vie della città, gli eventi sportivi sul Po o i premi per la miglior tesi di laurea. In conclusione i cittadini alzeranno gli occhi al cielo e vedranno lo spettacolo affascinante dei fuochi d’artificio che anche quest’anno saranno silenziosi”.

Nel ricco calendario di appuntamenti previsti per sabato 24 giugno si potrà assistere alla parata di carrozze storiche trainate da cavalli – con partenza alle 15 dai Giardini Reali bassi – e alla sfilata di auto storiche che accenderanno i motori alle 16 in via Po per percorrere le strade del centro cittadino. In programma anche la sfilata e il concerto della Fanfara dei Bersaglieri e la “ScorriBanda” di San Giovanni, un’esibizione di tre bande musicali che da piazza Statuto raggiungeranno piazza Castello per un unico concerto a formazioni riunite. Una sfilata di gruppi storici musicali, nell’ambito della Festa Europea della Musica 2023, anticiperà i fuochi artificiali, con partenza da corso Cairoli alle 21.

Anche il Po sarà protagonista dei festeggiamenti con diversi appuntamenti sportivi aperti ai cittadini e ai turisti, dalle lezioni di canoa e canottaggio ai tornei di beach volley, una fiaccolata sul fiume in prossimità del Castello del Valentino e lo spettacolo “Musica sull’acqua” con le gondole della flottiglia reale della Reggia di Venaria.

Per festeggiare il patrono di Torino sono molte anche le iniziative organizzate dagli enti culturali cittadini, dalle aperture dei musei con orario prolungato e tariffe ridotte agli eventi organizzati dalle associazioni del territorio tra cui, per citarne alcuni, un concerto di musiche tradizionali del Sud Italia con I Melannurca e La Paranza del geco al parco della Tesoriera e un concerto lirico al Centro d’incontro di corso Belgio 91, dove giovani cantanti e strumentisti interpreteranno i brani più popolari del repertorio operistico.

Alle 22.30, infine, tutti col naso all’insù in piazza Vittorio per il gran finale con lo spettacolo pirotecnico e musicale che chiuderà i festeggiamenti di San Giovanni. Anche quest’anno la Città di Torino ha prestato la massima attenzione alla sostenibilità, organizzando un evento spettacolare e al contempo rispettoso dell’ambiente e a basso impatto acustico.

Per quanto riguarda la sicurezza, si raccomanda a tutti di accedere a piazza Vittorio Veneto in anticipo rispetto all’inizio del spettacolo pirotecnico perché, ad esaurimento capienza, verrà chiusa al pubblico.