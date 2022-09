A Torino per la prima volta il Festival dell’Acqua

Dal 21 al 23 settembre Torino ospita il Festival dell’Acqua: l’evento è ideato e promosso da Utilitalia e si svolgerà nel Centro Congressi del Lingotto.

Il Festival dell’Acqua non sarà solamente un’occasione importante per addetti ai lavori, ma coinvolgerà anche la cittadinanza torinese con intrattenimenti, eventi artistici, culturali e sportivi, per approfondire il tema dell’acqua sotto varie angolature.

L’evento, della durata di tre giorni, vedrà la partecipazione di 160 relatori, ospiti nazionali e internazionali che prenderanno parte a 14 convegni. La manifestazione, a cadenza biennale, arriva a Torino dopo le edizioni di Genova nel 2011, L’Aquila nel 2013, Milano nel 2015, Bari nel 2017, Bressanone/Venezia nel 2019 e una versione digitale nel 2021.

I temi trattati durante il Festival dell’Acqua sono molto attuali e in linea con il territorio piemontese, territorio che ha sofferto fortemente il problema della siccità e dell’approvvigionamento idrico. Esponenti della politica, tecnici ed esperti del settore si confronteranno con i principali attori europei del servizio idrico anche sugli impatti del Pnrr, sulla digitalizzazione e sugli investimenti tesi a contenere le dispersioni di rete.



Tutti i convegni saranno aperti al pubblico, previo accredito sul sito dell’evento, e gratuiti.



Il Festival dell’Acqua vedrà la partecipazione del Sindaco della città di Torino, Stefano Lo Russo, del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e di oltre cento Sindaci in rappresentanza della Città Metropolitana Torinese.





Ad aprire il Festival sarà la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, che si esibirà con l’inno europeo, l’inno nazionale e l’inno degli Alpini.

Agli incontri e alle tavole rotonde si affianca anche un palinsesto ricco di eventi destinati alla città, che partono già dalla settimana precedente. Spettacoli, installazioni e mostre dedicate consentono di approfondire il tema dell’acqua nei suoi molteplici aspetti.