“Tuttocittà. Speciale Mobilità” sul trasporto pubblico a Torino. Più sicurezza sui mezzi Gtt, con 850 mila controlli effettuati

Oggi, martedì 9 giugno 2026, puntata speciale di “Tuttocittà. Il Sindaco in diretta” dedicata ai traporto pubblico locale, insieme all’amministratore delegato di GTT, Guido Mulè, e il sindaco Stefano Lo Russo, in studio all’Urban Lab di piazza Palazzo di Città con il conduttore Orlando Ferraris, in diretta su ToRadio, Radio GTT e raccontato su Zipnews.it.

Ascolta la puntata di martedì 9 giugno 2026 di “Tuttocittà. Il Sindaco in diretta”

Annunciate le novità che dal 1° luglio caratterizzeranno GTT. Come anticipato nel consueto articolo subito alla fine della diretta (leggilo qui) più mezzi ecologici rispetto ai quelli alimentati a gasolio, con la flotta che sale a 404 bus elettrici, 204 a metano e restano a disposizione “solamente” 166 mezzi diesel (un investimento da 170 milioni di euro del PNRR ed è in arrivo l’ultima tranche di 248 mezzi elettrici).

Anche i nuovi tram, gli Hitachi serie 8000 che sostituiranno gradualmente i vecchi tram arancioni, che si vedono ancora sulla linea 15. Dal 1° luglio, previsto anche il nuovo piano di manutenzione per le scale mobili della metro 1, con una task force dedicata giorno e notte di pronto intervento riparazioni e un magazzino centralizzato per i pezzi di ricambio.

“Una transazione ecologica importante”, come l’ha definita Mulè, da un anno alla guida di GTT, voluto dal sindaco Lo Russo, dopo essere stato a capo (come direttore generale) del Teatro Regio e della Città metropolitana e un passato da manager in Fincantieri, Finmeccanica e Alenia.

“Un mondo quello di GTT che mi trascina, dalle 7 del mattino al primo briefing con i responsabili sino a che tutti i mezzi rientrano la notte nei depositi”.

Numeri impressionati: 120mila chilometri percorsi ogni giorno da 650 mezzi che circolano dalle 4,30 del mattino a dopo mezzanotte, per 600 mila passeggeri trasportati quotidianamente.

E se facciamo riferimento a un anno di trasporto pubblico locale, parliamo di 45 milioni di chilometri percorsi e 300 milioni di passeggeri trasportati sui mezzi.

Nuove assunzioni, con 300 autisti in 9 mesi, grazie a incentivi come il corso per la patente pagato e un bonus d’ingresso, a fronte di un patto di fedeltà all’azienda per almeno 5 anni.

“Oggi siamo al 99,2 % di corse effettuate regolarmente”, dice Muè.

E poi i servizi speciali, come la nuova linea Superga Express, domenica e festivi da piazza Vittorio Veneto a Superga. O il servizio notturno a chiamata Star Place, che da aprile a oggi ha contato 1500 utenti.

I controlli biglietti e presidio sicurezza sono passati da 200 mila in un anno lo scorso aprile 2025 a 850 mila da aprile 2025 a aprile 2026, con presenza di bodyguard sui mezzi più a rischio dalle 17 a mezzanotte e controlli causali sui mezzi con le forze dell’ordine. Novità, la verifica biglietti anche il sabato e la domenica.

“Tuttocittà. Il Sindaco in diretta” con il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo torna, in diretta martedì 16 giugno sempre ToRadio, Radio Gtt e Radio Zip (resoconto ogni martedì su zipnews.it), puntuale alle ore 9.

Potete inviare sin d’ora le vostre domande, segnalazioni e curiosità con un messaggio audio WhatsApp al numero 353/3711616 – anche durante la diretta – oppure scrivendo via mail a redazione@zipnews.it.

“Tuttocittà, il Sindaco in diretta” è una trasmissione radiofonia realizzata da Zip e condotta da Orlando Ferraris.