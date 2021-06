Al via la seconda edizione della Maratona di letture per la Festa della Repubblica promossa dalle Università piemontesi

Oggi, 2 giugno, alle ore 17, nel cortile del Rettorato dell’Università di Torino, avrà inizio la seconda edizione della Maratona di letture per la Festa della Repubblica, organizzata dall’Università degli Studi di Torino insieme agli altri Atenei del Piemonte: Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Università di Scienze Gastronomiche

Docenti universitari e personalità torinesi si succederanno nella lettura di testi per accompagnare, con un brano letterario, una poesia o con il testo di una canzone, la riflessione sull’Articolo 9 della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Si tratta di valori che fanno interamente parte della missione di una Università.

L’Università di Torino, come testimonia anche la nuova stagione culturale UniVerso inaugurata dall’installazione artistica Voci dall’Universo visitabile nel cortile del Rettorato fino al 7 giugno, vuole aprire gli spazi alla cittadinanza, rinsaldando il legame con il territorio, in una fase difficile come quella che tutto il pianeta sta attraversando.

L’evento sarà trasmesso sui canali Youtube e Facebook di UniTo. Tra gli interventi, introdotti da Giulia Carluccio, Prorettrice dell’Ateneo, quelli di Christian Greco, Museo Egizio di Torino, Antonella Parigi, Paolo Manera, Film Commission Torino Piemonte, Federica Cappelluti, Politecnico di Torino, Giovanni Di Perri, Università di Torino, Laura Curino, Simone Cinotto, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Alessandro Bollo, Polo del ‘900 e Patrizia Sandretto, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Sono stati scelti brani di Bertolt Brecht, Piero Calamandrei, Marguerite Yourcenar, Antonio Gramsci, Leonardo Sciascia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa e di altri autrici e autori. Le letture saranno arricchite dagli intermezzi del Coro del Conservatorio di Torino, diretto dal maestro Mario Tabbia.