Alpi Bike Experience: sabato 3 e domenica 4 giugno al Forte di Fenestrelle

Sabato 3 e domenica 4 giugno al Forte di Fenestrelle è in programma il primo evento in Piemonte dedicato al cicloturismo d’alta quota. Alpi Bike Experience è un festival per chi ama le attività outdoor e le due ruote in montagna, organizzato con il patrocinio della Città metropolitana di Torino, il cui monumento simbolo è proprio la più grande struttura fortificata d’Europa che sorge nel luogo in cui i Savoia immaginarono di poter sbarrare definitivamente il passo alle non infrequenti invasioni francesi in arrivo dal Colle del Sestriere. Per due giorni sport e turismo si incontreranno nei suggestivi spazi del Forte, per aiutare gli appassionati del cicloturismo in montagna ad apprezzare le offerte del territorio e la sua ricchezza ambientale, paesaggistica, culturale e gastronomica. Perché, dalla Valle Chisone alla Valle di Susa, dalle Valli di Lanzo a quelle cuneesi, sono davvero numerose le proposte di turismo lento dedicate a ciclisti e cicloturisti di ogni livello.

L’AREA ESPOSITIVA



Nel complesso fortificato di Fenestrelle un’area espositiva è dedicata alle presentazioni degli ospiti e dei progetti per la valorizzazione del territorio alpino piemontese, alle escursioni organizzate per bici gravel, mountain bike ed e-bike, ai workshop e alle idee per le vacanze in sella. Per rifocillarsi, magari dopo una gita in bici dalla pianura a Fenestrelle, niente di meglio delle specialità locali da gustare brindando in compagnia con una birra. L’evento è gratuito su registrazione tramite il sito wwww.alpibike.it, come Torino Bike Experience, la fiera del cicloturismo che nel mese di aprile l’associazione Piemonte Bike ha proposto nel parco delle Vallere. La manifestazione a Fenestrelle è realizzata nell’ambito del progetto “Paesaggio fortificato, nell’evoluzione del rapporto storico tra il Piemonte e la Francia – Le strade dei forti”, realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito della fase 2 del bando “In Luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori”.

QUATTRO ITINERARI E QUATTRO WORKSHOP



In occasione di Alpi Bike Experience sono stati delineati e proposti quattro itinerari in collaborazione con UpSlowTour per scoprire la Valle Chisone: dai luoghi iconici per tutti gli amanti delle due ruote, come la Strada Provinciale 173 del Colle dell’Assietta, ai borghi e alle fortificazioni che punteggiano la montagna nei dintorni del Forte di Fenestrelle. Ogni tour è “capitanato” da una guida esperta che condurrà il gruppo nell’escursione. La traccia verrà inviata ai partecipanti qualche giorno prima per permettere a ognuno di procedere liberamente e alla propria andatura (Formula randonnè con guida). Tutti i tour sono gratuiti e sono i seguenti: “Gravellando sull’Assietta” di 35 chilometri con 1600 metri di dislivello, “Usseaux e il Lago del Laux” di 20 chilometri e 600 metri di dislivello, “Pedalando tra i Forti” di 30 chilometri e 1200 metri di dislivello, “Cicloturismo al Ponte Rosso del Forte Valli e Colle delle Finestre” di 20 chilometri con 800 metri di dislivello. I workshop pratici, ospitati nella Sala del Governatore del Forte, sono dedicati alle nozioni di meccanica da campo, alle indicazioni per la preparazione degli itinerari, al come conciliare fotografia e cicloturismo, alle nozioni di base di cartografia, alla navigazione con sistemi GPS e alla guida consapevole. Ogni workshop ha una durata di circa 30 minuti e l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Le informazioni di dettaglio e i programmi delle varie iniziative sono consultabili nel sito Internet www.alpibike.it