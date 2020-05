Bandi per la cultura delle fondazioni CRT e San Paolo

È aperto fino al 15 maggio il bando “Esponente” della Fondazione CRT, che stanzia 700.000 euro a sostegno delle attività espositive in Piemonte e Valle d’Aosta, con l’obiettivo di sostenere l’offerta culturale sul territorio.

Musei, associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, enti religiosi, enti locali (Comuni e Unioni montane o collinari) potranno ricevere contributi fino a un massimo di 25.000 euro ciascuno per mostre ed esposizioni artistiche, riordino delle collezioni, premi e concorsi ad accesso gratuito nel campo dell’arte visiva e del patrimonio storico-culturale.

Ci sono due settimane in più per candidarsi al bando Switch della Compagnia di San Paolo. Diviso in due fasi, la prima scade giovedì 28 maggio.

Il bando è rivolto agli enti culturali del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, che gestiscono in maniera stabile e continuativa da almeno cinque anni, beni o attività culturali, come musei, spazi espositivi, teatri, complessi monumentali, fortezze, ville, palazzi, spazi performativi.

La Fase 2 è in scadenza a ottobre.

La Fondazione prevede l’attribuzione di una premialità di 15.000 euro per gli enti selezionati nella Fase 1. Per la Fase 2 si prevede un contributo fino a un massimo di 200.000 euro a copertura massima del 75% del budget del progetto esecutivo, con un minimo di cofinanziamento richiesto all’ente del 25%.

Ci sono inoltre delle possibilità di accedere al Bando Erogazioni Ordinarie 2020 della Fondazione CRT, che propone in ciascuna area di intervento bandi tematici a sostegno di attività specifiche.

La prossima sessione del bando CRT è dal 1° luglio al 15 settembre.

