Buone notizie alla radio da Torino e dal Piemonte in breve

Definita la graduatoria regionale per assegnare a 300 Comuni piemontesi 13,2 milioni di euro che consentiranno di coprire la metà della somma necessaria per la realizzazione di opere stradali, cimiteriali, municipali e di illuminazione pubblica.

In arrivo entro il 2021 altri cento bus elettrici per la flotta di mezzi pubblici di Torino. Con la nuova fornitura un mezzo su cinque di Gtt sarà “green”.

Torino pianifica la rinascita di Porta Susa. Ristorante, bar e un fast food. Tre punti vendita su 1000 metri quadrati di fianco all’ostello. Si muove qualcosa anche per i negozi ancora vuoti a Porta Nuova.

I Musei Reali di Torino riaprono al pubblico da questo fine settimana e celebrano l’vento con musica dal vivo e una nuova illuminazione dell’area restaurata.

Parte la stagione estiva a Pragelato, tante le iniziative. Ripensata in chiave anti Covid è un modello per altri comuni montani. Il progetto nato per evitare qualsiasi assembramento. Si ripropone anche la tradizionale Fiera del Libro.

Domenica 28 giugno a Torino, dalle 9 alle 19, un’edizione di Flor colorerà Piazza Vittorio Veneto con vivaisti e piccoli produttori. Dopo l’annullamento dello scorso maggio ecco una versione “ridotta” dal nome “Agriflor”.

A Mondojuve si prosegue con il ritorno alla normalità. Dopo la riapertura di un mese fa torna fruibile anche l’area gioco esterna, lo spazio per i più piccoli.

Restiamo nel Torinese: al Castello di Rivoli si gioca con un workshop sempre dedicato ai più piccoli.