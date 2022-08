Otto sigle sindacali della polizia penitenziaria hanno inviato una richiesta di “verifica urgente delle condizioni igienico-sanitarie, e della salubrità sui luoghi di lavoro del carcere Lorusso e Cutugno di Torino”. I destinatari sono il provveditore regionale della Amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, oltre che al ministero della Giustizia, ai garanti dei detenuti regionale e comunale, al sindaco di Torino e allo stesso direttore del carcere.



Secondo le organizzazioni Sappe, Osapp, Sinappe, Uspp, Cisl, Cgil, Uil e Fsa potrebbero verificarsi all’interno della struttura epidemie non controllabili, anche in considerazione dell’elevato sovraffollamento. Inoltre, in molti locali ci sono cavi penzolanti, infiltrazioni e muffa.