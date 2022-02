Come fare per cambiare medico di base in Piemonte

Istruzioni e indicazioni su come effettuare la scelta del medico di base nella regione

Il rapporto tra assistito e medico di famiglia è fondato sulla fiducia e per sceglierlo sono previste due modalità : .

Ci si può recare presso l’Ufficio Scelta e revoca del proprio Distretto per indicare la propria preferenza tra i medici che sono presenti nell’elenco dell’Azienda sanitaria, portando con sé il documento di identità, il codice fiscale, la tessera sanitaria e il certificato di residenza se il richiedente ha cambiato comune.

Grazie alla digitalizzazione il cambio medico in Piemonte è possibile anche grazie al servizio on line: si tratta di una semplice procedura che richiede le credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica o altri sistemi come Torino Facile o Sistema Piemonte.

Una volta ottenuto l’accesso al servizio tramite la sezione dedicata del sito web salutepiemonte.it sarà possibile svolgere numerose attività come scegliere un nuovo medico, richiedere assistenza temporanea, ottenere informazioni sugli orari di ambulatorio, revocare l’attuale medico o pediatra e molto altro.

Dopo aver effettuato la scelta la richiesta può essere accettata automaticamente, bloccata in automatico dalla procedura (in questo caso riceverai subito un riscontro) o presa in carico dall’operatore per la verifica dei dati e dei documenti inviati: in questo caso l’utente riceverà una specifica comunicazione.