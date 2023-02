Ai nostri microfoni Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, per fare il punto sulla situazione delle realtà produttive piemontesi.

Quali sono i numeri delle imprese in Piemonte?

“In Piemonte il comparto comprende 115 mila imprese artigiane di cui 40 mila imprenditori associati a Confartigianato, 300 mestieri raccolti in 10 macro categorie. Un mondo che è riuscito ad essere propositivo, l’incudine su cui si è infranta la crisi. Un mondo che deve essere sostenuto perché è l’orgoglio del Made in Italy”

Dietro i numeri ci sono le imprese: come stanno andando e qual è la sua previsione per il 2023?

“Le imprese hanno dato prova di essere resistenti nei confronti della pandemia ma soprattutto dei dieci anni di recessione indotta dai governi tecnici. Riteniamo che ci siano ottime possibilità che il mondo artigiano possa continuare a dare un valore aggiunto al Made in Italy e anche alla domanda interna che rende l’Italia così bella e ricca di opportunità anche in termini di occupazione”

Parliamo di politica, un suo commento su questi primi due mesi del 2023?

“Non nascondo il fatto che è stato accolto con molta aspettativa l’insediamento del nuovo governo a dispetto delle promesse fatte. Siamo ancora fiduciosi che le promesse vengano mantenute. Purtroppo non vediamo coraggio in tante scelte e percepiamo paura rispetto a tanti temi. Sicuramente la nostra azione propositiva riuscirà a sbloccare molte situazioni. Speriamo che il governo sia consapevole che l’Italia deve venire prima di qualsiasi cosa. Se questo assunto sarà recepito l’Italia potrà decollare come un jet”.

Guarda l’intervista completa.