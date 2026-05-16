Cosa fare a Torino e dintorni nel weekend 16-17 maggio 2026

Rubrica di appuntamenti di cultura e intrattenimento a Torino e in Piemonte.
10 anni di mostre allo Studio Museo Casorati di Pavarolo. Visita alle cave di pietra di Luserna. Alla scoperta della Valsangone. Corsa e camminata al Ponte del Diavolo.
10 anni di mostre allo Studio Museo Casorati di Pavarolo
Sabato 16 maggio, dalle 16 alle 19,30, inaugurazione aperta al pubblico della mostra sul decennale dello Studio Museo Felice Casorati di Pavarolo “La Via Lattea”.
Domenica 17 maggio, apertura al pubblico della mostra, dalle 15 alle 18, a ingresso libero.
Poi tutte le domeniche fino alla fine di giugno, orario 15-18.
Visita alle cave di pietra di Luserna
Sabato 16 maggio, alle 10,30, 15 e 17, dal palaghiaccio di Torre Pellice, visita guidata alle cave di pietra di Luserna.
Prenotazione obbilgatoria 349/7380227.
Nell’ambito della mostra di minerali “MineraLuserna”, dalle 9 alle 19, oggi e domani, al palaghiaccio olimpico di Torre Pellice, a ingresso gratuito (Info 348/0382734)
Alla scoperta della Valsangone
Sabato 16 maggio, alle 17, da piazza Mautino, a Giaveno, percorso in bici “Sensa fià”.
Domenica 17 maggio, giri in bicicletta per diversi livelli, workshop e camminate.
Programma su valsangonebikeadventure.it.
Gaza
Sabato 16 maggio, ale 21, di fronte alla Chiesa dello Spirito Santo, via Cavour 2, a Cambiano, progetto itinerante di fotografie, letture e musica per il popolo palestinese Parlami di Gaza.
Ingresso libero.
Corsa e camminata al Ponte del Diavolo
Domenica 17 maggio, alle 8,20, da piazza Peradotto, a Lanzo, partenza Trail del diavolo-Memorial Francesco Rubiola, gara podistica competitiva organizzata da Endura Team.
Escursione naturalistica e camminata.
Info endurateamvdl.it/trail-del-diavolo.
Il Giardino storico di Stupinigi
Alle 15,45, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, “Leggere il giardino”, visita guidata al Giardino Storico recuperato.
Costo 5 euro, più biglietto d’ingresso. Info 011/6200601.