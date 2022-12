Cosa fare nel weekend: mercatini di Natale diffusi nelle circoscrizioni di Torino

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, nel weekend del 17-18 dicembre.

Ecco quando e dove sono i mercatini di Natale diffusi nelle circoscrizioni di Torino.

Arrivano i Re Magi Mercatino di Natale – presentata dall’Associazione ‘I Portici Verdi’ alla Circoscrizione 1 – che si svolgerà nelle giornate sabato 17 e domenica 18 dicembre in corso Vittorio Emanuele II (sottoportico) nel tratto compreso tra piazza Carlo Felice e corso Re Umberto;

Verde Natale – presentata dall’Associazione ‘Società Orticola del Piemonte’ alla Circoscrizione 1 – che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 dicembre in piazza Solferino;

Creativi for Christmas 2022 – presentata dall’Associazione Commercianti ‘Contrada del Cannon d’Oro’ alla Circoscrizione 1 – che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 in via Montebello nel tratto compreso tra via Po e via Gaudenzio Ferrari;

Mercatino di Natale in piazza Santa Rita – presentata dall’Associazione Commercianti ‘Tripoli Nord’ alla Circoscrizione 2 – che si svolgerà fino a sabato 24 dicembre in piazza Santa Rita;

Creatività…una passione contagiosa, a cura dell’Associazione ‘Artimani’, in via Cesare Battisti (Circ. 1); nelle giornate 17-18-19-20-21-22-23-24 dicembre;

Una storia tra le mani 2022, a cura dell’Associazione ‘Una storia tra le mani’, in via Carlo Alberto (Circ. 1); nelle giornate 21–23-24 dicembre;

Mercatino del Maglio, a cura dell’Associazione Balon, a Borgo Dora/Cortile del Maglio (Circ. 7), domenica 18 dicembre;

Extravaganza, a cura dell’Associazione Effetto Vintage’, in via Roma pedonale tra le piazze San Carlo e Castello (Circ. 1) sabato 17 dicembre;

Mod Design, a cura di San Salvario Emporium, in piazza Madama Cristina (Circ.8); domenica 18 dicembre;

Giocattorino, a cura dell’Associazione Casa Malta, in piazza Statuto, (Circ.1)., sabato 17 dicembre.