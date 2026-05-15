Cosa fare oggi a Torino e dintorni, venerdì 15 maggio 2026

Rubrica di appuntamenti di cultura e intrattenimento a Torino e in Piemonte
MineraLuserna a Torre Pellice. Porte aperte a Biotecnologia. Dialogo interreligioso.
MineraLuserna a Torre Pellice
Dalle 9 alle 19, al palaghiaccio olimpico di Torre Pellice, mostra di minerali “MineraLuserna”, 105 espositori da Italia e estero.
Fino a domenica 17 maggio. Ingresso gratuito. Info 348/0382734.
Porte aperte a Biotecnologia
Dalle 9,30 alle 22, al dipartimento di Biotecnologie, piazza Nizza 44 e via Nizza 52, porte aperte per i 20 anni del Centro.
Fino alle 13,30 riservato alle scuole.
Dalle 16 alle 18,30, visite guidate.
Alle 18, tavola rotonda “Dal laboratorio alle start-up, attraverso lo sviluppo di terapie innovative”.
Segue aperitivo e spettacolo “Metamorfosi. Storie di farfalle, bruchi e scienziate”.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria, indicando orario di interesse, a prenotazioni@centroscienza.it. Info 011/8394913.
Dialogo interreligioso
Alle 10, nella Sala Colonne di Palazzo Civico, piazza Palazzo di Città 1, incontro “Religioni, Culture e Società. L’importanza delle identità”.
Ingresso libero.