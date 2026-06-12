Cosa fare oggi a Torino e dintorni, venerdì 12 giugno 2026

Rubrica di appuntamenti di cultura e intrattenimento a Torino e in Piemonte.
Due sere con i droni di Harry Potter all’Ippodromo di Vinovo e la paella che aiuta la ricerca sulle malattie rare. A Villarbasse serata di libri e testimonianze
A Vinovo la paella aiuta la ricerca sulle malattie rare
Alle 19,30, alla Cascina Don Gerardo, via San Bartolomeo 34, a Vinovo, paella e sangria di raccolta fondi per ricerca e cura malattie rare infantili.
Organizza Lions Club Stupinigi 2001. Costo 25 euro, info 339/4918543.
A Villarbasse serata di libri e testimonianze
Alle 21, nel Giardino della biblioteca Tamburinii di Villarbasse (via Fratelli Vitrani 9) presentazione del libro “Un calice di veleni”, di Lucia Berardi, Neos.
Dialoga con l’autrice l’editrice Silvia Maria Ramasso.
Due sere con i droni di Harry Potter all’Ippodromo di Vinovo
Stasera e domani, sabato 13 giugno, alle 22, all’Ippodromo di Vinovo, “DroneArt Show: Harry Potter”, spettacolo di 1200 droni ispirato alla saga cinematografica di Harry Potter.
Biglietti su feverup.com/m/621952.