Cosa fare oggi a Torino e dintorni, martedì 30 giugno 2026

Rubrica di appuntamenti di cultura e intrattenimento a Torino e in Piemonte.
Capire meglio il movimento Maga di Trump. Gli anni in bianco e nero di Giannone, unica presentazione a Torino. All’Accademia di medicina si parla della sindrome IgG4
Capire meglio il movimento Maga di Trump
Alle 17,30, nel Palazzo ex Venchi Unica, piazza Massaua 17 b, piano 2, sala 2, il giornalista Marco Zatterin e Ermis Segatti, Facoltà Teologica, intervengono sul tema “Il movimento Maga in Usa: valori, politica, religione nel movimento base di Trump”.
Introduce Marta Soverchia dell’associazione “La miniera culturale”.
Gli anni in bianco e nero di Giannone, unica presentazione a Torino
Alle 18,30, alla libreria Arlette, via Mercadante 78/B, Francesca Giannone presenta il suo libro “Gli anni in bianco e nero”, Nord.
Si tratta dell’unica presentazione in città del libro della celebre scrittrice.
All’Accademia di medicina si parla della sindrome IgG4
Alle 21, all’Accademia di Medicina, via Po 18, incontro “La sindrome IgG4 correlata: una sfida diagnostica emergente”, con Emanuel Della Torre, Università Vita-Salute San Raffaele Milano, e Luca Frulloni, Università di Verona.
Anche in streaming accademiadimedicina.unito.it.