Cosa fare oggi: appuntamenti del giorno dell’Epifania

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, venerdì 6 gennaio.

Tour gratuito su un tram storico. La Befana a Carmagnola. La Befana sbandata al Castello di Miradolo. Quiz per i più piccoli in piazza Cavour. La Bella e la Bestia in costume storico a Stupinigi.

Tour gratuito su un tram storico

Alle 10, 11, 11,30 e 12, in piazza Castello, lato Teatro Regio, tour gratuito sul Tram 502 del 1924.

La Befana sbandata al Castello di Miradolo

Alle 14,30, nel parco del Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, attività per famiglie con bambini 5-11 anni, alla ricerca della scopa magica della Befana.

Attività inclusa nel biglietto di ingresso al Parco.

Quiz per i più piccoli in piazza Cavour

Dalle 15 alle 17, nei giardini di piazza Cavour, contest game quiz per bambini.

In replica anche domani, sabato 7 gennaio.

Accesso libero.

La Bella e la Bestia in costume storico a Stupinigi

Alle 15, 16 e 17, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, messa in scena dello spettacolo “La Bella e la Bestia” in abiti storici da Nobiltà Sabauda.

Compreso nel biglietto d’ingresso.

Prenotazioni 011/6200634, progetti@artemista.net.

La Befana a Carmagnola

Dalle 10 alle 19, nel centro storico di Carmagnola, “La Befana vien di giorno… Carmagnola la Città della Befana”, attività per famiglie con bambini. Alle 17,30, spettacolo di danza verticale sulla facciata di Palazzo Lomellini.

Ore 10.00 ritrovo in Largo Vittorio Veneto

Per la partenza alle ore 10.30 della “BauFana”, parata con i propri amici a 4 zampe tra Befane, spazzacamini e Musicanti. Per iscrizioni Valentina: 388 1553015

Ore 11.00: arriva la Baufana in piazza S. Agostino

Apertura della Casa della Befana e consegna delle Chiavi della Città, “Gran Ballo della Befana” a cura di Essenza Danza con direzione artistica di Elena Piazza e ripartenza accompagnati dalla Società Filarmonica di Carmagnola.

Ore 12.00: La Baufana arriva in Viale Garibaldi presso il Salone Fieristico

Saluto e consegna gadget agli amici a 4 zampe… e premi speciali ai look befana o spazzacamino più creativo.

Dalle ore 12.00: Pranzi a tema nei locali della Città!

Dalle ore 14:30 alle ore 19:00 in Piazza S.Agostino

CASA DELLA BEFANA con letture magiche e fantasia a cura di Gruppo Teatro Carmagnola

Dalle ore 14:30 alle ore 19:00 nel Salone Fieristico Viale Garibaldi 29

PALABEFANA con laboratori e spettacolo

– Laboratorio musicale “Un gioco sBandato” a cura della Società Filarmonica di Carmagnola:

dalle 14.30 alle 15.00 dedicato ai bimbi dai 5 ai 7 anni – dalle 15.00 alle 15.30 ai ragazzi dai 7 ai 10 anni

– Ore 15.30: “Danza in Bianco“, spettacolo a cura di Essenza Danza

– Ore 15.00 > 18.30: Laboratori didattici “Mani in Pasta” per bambini dai 3 ai 10 anni di età, a cura del Team Maestre della scuola d’infanzia Mirò, con coordinamento artistico Cinzia Rastiello

– Ore 15.30/16.30: Laboratorio ShowCookin de “La focaccia della Befana” a cura di Laboratorio Gourmet Carmagnola e dei Pasticcieri e Panettieri Carmagnolesi, con la collaborazione del Molino Chiavazza e presentazione di Marco Fedele

Dalle ore 14:30 alle ore 19:00 nel Salone di Piazza Antichi Bastioni:

UFFICIO POSTALE DELLA BEFANA

a cura di Croce Rossa Italiana comitato di Carmagnola, con truccabimbi, palloncini e animazione.

– Ritira Qui la cartolina della befana in edizione limitata, scrivi, disegna falla timbrare e imbuca i tuoi buoni propositi per il nuovo anno… i più rappresentativi saranno poi pubblicati su “ Il Mercoledi”

– Spazio gioco espositivo a cura di “Centro Giochi Educativi” Carmagnola

– Laboratorio ” Creiamo e coloriamo palloncini” a cura di Aspiservice Carmagnola

– Mostra del concorso “La Casa della Befana è…” con le opere dei bambini delle scuole primarie partecipanti e a cura del Corriere di Carmagnola

– Ore 17.00: Premiazione del concorso per le scuole “La Casa della Befana è…”

– Durante il pomeriggio musiche e danze a cura di Essenza Danza.

Ore 18.00 Piazza Sant’Agostino

“Skyline” della compagnia Il Posto, Spettacolo di Danza Verticale sulla facciata di Palzzo Lomellini

Un’esibizione spettacolare e mozzafiato in una magia di luci e suoni

Info comune.carmagnola.to.it.