Cosa fare oggi, tutto il programma della Festa di San Giovanni a Torino

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, venerdì 24 giugno, Festa San Giovanni a Torino.

Sala del Consiglio Comunale – Palazzo Civico

Ore 9.00 – Cerimonia di conferimento del titolo di “Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese”: titolo destinato alle cittadine e ai cittadini che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all’immagine del territorio torinese – appartenenti agli ambienti più rappresentativi della città nei settori del lavoro, dell’impresa, della cultura, dello sport, dell’economia, della ricerca, del mondo accademico e sociale.

Ingresso riservato agli invitati

Ore 9.00 – Cerimonia di conferimento del titolo di “Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese”: titolo destinato alle cittadine e ai cittadini che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all’immagine del territorio torinese – appartenenti agli ambienti più rappresentativi della città nei settori del lavoro, dell’impresa, della cultura, dello sport, dell’economia, della ricerca, del mondo accademico e sociale. Ingresso riservato agli invitati Duomo

Ore 10.30 – Messa Solenne – Distribuzione dei pani della Carità con la partecipazione della Banda del Corpo di Polizia Municipale di Torino

A cura della Famija Turinesia

Ore 10.30 – Messa Solenne – Distribuzione dei pani della Carità con la partecipazione della Banda del Corpo di Polizia Municipale di Torino A cura della Famija Turinesia Piazza Castello (fronte Teatro Regio)

Ore 10.00 – 12.30 – “San Giovanni sul tram storico” – Corse gratuite ogni 30 minuti

A cura di Associazione Torinese Tram Storici

Ore 10.00 – 12.30 – “San Giovanni sul tram storico” – Corse gratuite ogni 30 minuti A cura di Associazione Torinese Tram Storici Fiume Po

Ore 14.30 – 19.00 – Regata di canottaggio (Ponte Balbis – Circolo Amici del Fiume)

Ore 19.00 – 21.30 – Palio in canoa (Ponte Umberto I – Circolo Amici del Fiume)

Ore 22.00 – 22.30 – Fiaccolata (Castello del Valentino – Circolo Amici del Fiume)

Ore 22.00 – Musica sull’acqua – A cura dell’ Accademia Sant’Uberto

Ore 14.30 – 19.00 – Regata di canottaggio (Ponte Balbis – Circolo Amici del Fiume) Ore 19.00 – 21.30 – Palio in canoa (Ponte Umberto I – Circolo Amici del Fiume) Ore 22.00 – 22.30 – Fiaccolata (Castello del Valentino – Circolo Amici del Fiume) Ore 22.00 – Musica sull’acqua – A cura dell’ Accademia Sant’Uberto Corso Moncalieri 18

Ore 9.00 – 21.30 – Torneo di beach volley “San Giovanni 2022”

A cura del Circolo Amici del Fiume

Ore 9.00 – 21.30 – Torneo di beach volley “San Giovanni 2022” A cura del Circolo Amici del Fiume Piazza Gran Madre di Dio

Ore 9.00 – 13.00 – Itinerario Storico culturale “Storia e Memoria di Torino Capitale” – Apertura straordinaria del Sacrario Militare della Gran Madre di Dio.

A cura di: Associazione Nazionale Marinai Italiani, Associazione Nazionale Fanti Assoarma, A.T. Pro Loco Torino

Ore 9.00 – 13.00 – Itinerario Storico culturale “Storia e Memoria di Torino Capitale” – Apertura straordinaria del Sacrario Militare della Gran Madre di Dio. A cura di: Associazione Nazionale Marinai Italiani, Associazione Nazionale Fanti Assoarma, A.T. Pro Loco Torino Parco del Valentino – Viale Marinai 1

Ore 16.00 – 19.00 – Visita al Museo del Mare e Sommergibile Provana

A cura di: Associazione Nazionale Marinai Italiani, Associazione Nazionale Fanti Assoarma, A.T. Pro Loco Torino

Ore 16.00 – 19.00 – Visita al Museo del Mare e Sommergibile Provana A cura di: Associazione Nazionale Marinai Italiani, Associazione Nazionale Fanti Assoarma, A.T. Pro Loco Torino Murazzi del Po

Ore 14.00 – 18.00 – Cittadini e turisti: tutti in canoa – Uscite sul fiume. Lezioni di canoa e canottaggio

A cura del Circolo Amici del Fiume

Ore 14.00 – 18.00 – Cittadini e turisti: tutti in canoa – Uscite sul fiume. Lezioni di canoa e canottaggio A cura del Circolo Amici del Fiume Arco Monumentale dell’Arma di Artiglieria – Ponte Umberto I

Ore 16.00 – Il Corpo Musicale Torinese e il Gruppo Majorettes Torino Centro accompagnano i Personaggi Storici alla Rassegna “Circoscrizioni in mostra” al Borgo Medioevale.

A cura di NuovAssomusica/Settore Gruppi Storici, F.I.G.M e A.T. Pro Loco Torino

Ore 16.00 – Il Corpo Musicale Torinese e il Gruppo Majorettes Torino Centro accompagnano i Personaggi Storici alla Rassegna “Circoscrizioni in mostra” al Borgo Medioevale. A cura di NuovAssomusica/Settore Gruppi Storici, F.I.G.M e A.T. Pro Loco Torino Via Po

Ore 16.00 – Partenza sfilata auto storiche con Gianduja, Giacometta e le Giacomette, per le vie del centro cittadino.

A cura della Famija Turineisa in collaborazione con Automotoretrò e Registro Fiat Italiano

Ore 16.00 – Partenza sfilata auto storiche con Gianduja, Giacometta e le Giacomette, per le vie del centro cittadino. A cura della Famija Turineisa in collaborazione con Automotoretrò e Registro Fiat Italiano Borgo Medievale

Ore 10.00 – 22.00 – Circoscrizioni in Mostra

A cura della Famija Turineisa in collaborazione con Automotoretrò e Registro Fiat Italiano

Ore 10.00 – 22.00 – Circoscrizioni in Mostra A cura della Famija Turineisa in collaborazione con Automotoretrò e Registro Fiat Italiano Piazza Statuto – Via Garibaldi – Piazza Castello

Ore 19.30 – 21.30 Bande Musicali – A cura di Anbima

Ore 19.30 – 21.30 Bande Musicali – A cura di Anbima Piazza Carlo Felice – Via Roma – Piazza San Carlo – Via Roma – Piazza Castello

Ore 19.30 – 21.30 Bande Musicali – A cura di Anbima

Ore 19.30 – 21.30 Bande Musicali – A cura di Anbima Via Lagrange – Via Accademia delle Scienze – Piazza Castello

Ore 19.30 – 21.30 Bande Musicali – A cura di Anbima

Ore 19.30 – 21.30 Bande Musicali – A cura di Anbima Via Carlo Alberto – Piazza Carlo Alberto – Via Carlo Alberto – Via Po – Piazza Castello

Ore 19.30 – 21.30 Bande Musicali – A cura di Anbima

Ore 19.30 – 21.30 Bande Musicali – A cura di Anbima Piazza Vittorio Veneto

Ore 22.30 – Spettacolo piromusicale.

Il 24 giugno l’accesso a piazza Vittorio Veneto per lo spettacolo pirotecnico sarà consentito ad un massimo di 62.700 persone. Il pubblico potrà accedere alla piazza a partire dalle ore 18, attraverso una serie di varchi controllati da personale specializzato e posizionati su tutte le vie che portano in piazza. I 20 varchi d’accesso all’area saranno ubicati in:

– via Po / via San Francesco da Paola – via Vasco

– via Rossini / via Verdi

– via Montebello / via Verdi

– via Sant’Ottavio altezza civico 7

– via Giulia di Barolo / via Matteo Pescatore

– via Vanchiglia / via Matteo Pescatore

– via Bava / via Matteo Pescatore (accesso per persone con disabilità)

– lungo Po Cadorna / via Matteo Pescatore

– via Maria Vittoria / via Bonafous

– via della Rocca / via Maria Vittoria

– via Plana / via Maria Vittoria

– piazza Vittorio / via Principe Amedeo

– via delle Rosine / via Principe Amedeo

– via San Massimo / via Principe Amedeo

– via Accademia Albertina /via Principe Amedeo

– via Giolitti / via della Rocca

– via Cavour / via della Rocca

– via dei Mille / via della Rocca

– via Mazzini / via della Rocca

– corso Cairoli / corso Vittorio Emanuele II



In piazza Vittorio Veneto è prevista un’area dedicata alle persone con disabilità, con accesso riservato dal varco via Bava / via Matteo Pescatore

All’ingresso delle aree presidiate saranno predisposti controlli di sicurezza. Si invitano i cittadini a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per raggiungere il centro città. Restrizioni al traffico e divieto di sosta, orari del trasporto pubblico e variazioni di percorso, metro, navette, chiusura parcheggi e tutte le ulteriori e dettagliate informazioni sono disponibili nel comunicato stampa del Comune di Torino. Predisposta l’ordinanza con i divieti , di vendita per asporto, consumo e detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine nonchè somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.