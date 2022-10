Covid: dal 24 ottobre in Piemonte parte la campagna per il quinto vaccino

In Piemonte dal 24 ottobre parte la campagna per il quinto vaccino anti Covid.

I primi a essere coinvolti sono gli ospiti delle RSA e i fragili over60, in tutto circa 56 mila persone con i requisiti già maturati.

Mercoledì potranno pre-aderire gli over 80 e over 60 (fascia da 60 a 79 anni non fragili) che hanno già maturato i 120 giorni dalla quarta dose.

Per le pre-adesioni basta andare sul portale www.ilPiemontetivaccina.it.

Gli oltre 170 mila piemontesi interessati oltre che nei centri vaccinali potranno ricevere la propria dose anche nelle farmacie aderenti o presso il proprio medico di famiglia se vaccinatore.

Come anticipato dal presidente della regione Cirio da metà novembre scatterà l’invito diretto tramite sms per garantire la massima copertura.