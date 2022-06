Covid in Piemonte: 3.804 nuovi contagi, nessun decesso

Continua a circolare il Covid in Italia e in Piemonte.

Secondo l’ultimo focus della Regione Piemonte i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 3.804 (di cui 3.686 a test antigenico), con una percentuale di positività al 21%.

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari: 12 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 331 pazienti. Invariati invece i ricoverati in terapia intensiva, in totale 11.

Non si registrano nuovi decessi di persone positive al Covid.