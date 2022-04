Secondo l’ultimo focus quotidiano della Regione Piemonte aumentano i ricoveri di pazienti positivi al Covid. Nei reparti ordinari si registra un incremento di 49 unità, per un totale di 732 pazienti. In terapia intensiva i nuovi pazienti sono 2, per un totale di 23 ricoverati.

Si contano 826 nuovi contagi, pari all’8% dei tamponi effettuati.

Non si registrano invece nuovi decessi di persone positive al Covid.