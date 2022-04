Secondo l’ultimo focus quotidiano della Regione Piemonte sono 5.973 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 14,2%.

Diminuiscono i ricoveri ordinari, in totale 805 (-36 rispetto al giorno precedente), e quelli in terapia intensiva, 18 in totale (-5 rispetto al giorno precedente)

In Piemonte si contano 7 nuovi decessi di persone risultate positive al Covid.