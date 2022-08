Secondo l’ultimo focus regionale diminuiscono i ricoveri di pazienti positivi al Covid in Piemonte. Nei reparti ordinari si contano 9 pazienti in meno, per un totale di 350. Sono 7 i ricoverati in terapia intensiva (2 in meno nelle ultime 24 ore).

I nuovi contagi sono 1212, con una percentuale di positivi rispetto ai tamponi effettuati del 10,8%.

Si registrano 2 nuovi decessi di persone positive al test.