A partire da oggi 13 aprile 2022 in Piemonte iniziano le somministrazioni delle quarte dosi di vaccino anti covid. I cittadini coinvolti saranno in particolare la popolazione over80 e gli ospiti delle RSA.

La somministrazione riguarda in tutto 340 mila persone con più di 80 anni che hanno già ricevuto la terza dose: di questi 30mila sono ospiti in strutture RSA.

Come prenotare

I cittadini ospiti delle RSA saranno vaccinati all’interno delle strutture mentre gli altri riceveranno un sms di convocazione da parte della propria ASL con data, ora, luogo dell’appuntamento: quest’ultimo può essere spostato consultando il portale www.IlPiemontetivaccina.it. Rimane valida la possibilità di prenotare presso il medico di famiglia se vaccinatore e la somministrazione può avvenire una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla terza dose.

Convocazioni fragili over 60 affetti da specifiche patologie

In Piemonte partiranno nei prossimi giorni anche le convocazioni per i circa 117 mila soggetti fragili over 60 affetti da specifiche patologie indicate dal Ministero della Salute che hanno già ricevuto la terza dose e possono ricevere la quarta. Anche in questo caso per la prenotazione i cittadini riceveranno l’sms di convocazione o una chiamata diretta, ha confermato la Regione.