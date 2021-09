Domenica 19 settembre in piazza San Carlo c’è la Fancy Women Bike Ride

La pedalata più bella e colorata del mondo per la seconda volta a Torino.

Dopo un anno di pausa dettata dalla situazione pandemica, la Fancy Women Bike Ride torna con ancora più forza e irruenza. La pedalata più colorata e bella al mondo continua a espandersi e nel 2021 coinvolgerà 150 città in tutto il mondo e 20 di queste in Italia.

L’appuntamento è per domenica 19 settembre, durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Le donne di tutta Italia si stanno preparando per una pedalata fancy, ovvero fantasiosa, leggera e gioiosa.

A Torino, il ritrovo è alle 16 in Piazza San Carlo.

La Fancy Women Bike Ride non è solo un evento ludico, ma è anche un momento di affermazione per le donne che vogliono visibilità sulle strade, nella società e nella vita. La richiesta di spazi sicuri per muoversi in città in modo sostenibile è il soggetto sottinteso del movimento.

“Il fenomeno dei cambiamenti climatici ci ricorda in modo sempre più pressante quanto sia importante e urgente cambiare i nostri stili di vita in un’ottica più sostenibile” dichiara Pinar Pinzuti, coordinatrice internazionale della Fancy Women Bike Ride e aggiunge “più donne usano la bicicletta, più donne saranno incoraggiate ad andare in bici perché questo è ciò che serve al nostro pianeta. Sappiamo che dobbiamo cambiare le nostre abitudini, perché non farlo in modo piacevole e festoso? Quale momento migliore per indossare quell’abito che tanto amiamo e che sta sempre nell’armadio per cui manca sempre l’occasione?”

Nata a Izmir in Turchia nel 2013 da un gruppo di amiche, la Fancy Women Bike Ride ha contagiato in pochi anni 150 città solamente attraverso il passaparola di donne che hanno deciso di portare il movimento nella propria città.

Da Washington a Baku, passando per Amsterdam, Berlino, Parigi, Edimburgo e Istanbul, il 19 settembre la Fancy Women Bike Ride porterà migliaia di donne in strada per pedalare assieme su un percorso breve e alla portata di tutte.

Le “regole” sono le stesse per tutte le città:

Vestirsi in modo colorato, esagerato, decorato e fantasioso; Decorare la propria bicicletta; Posare davanti a fotografi/e; Salutare i passanti durante la pedalata.

Ma questi non sono comandamenti: ciascuna venga come si piace di più.

La partecipazione è gratuita.

Info www.facebook.com/events/985788798938087