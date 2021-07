“Effetto Draghi” in Piemonte: con il Green Pass obbligatorio raddoppiate le prenotazioni per il vaccino

A poche ore dall’annuncio dell’obbligatorietà del Green Pass a partire dal 6 agosto sono già raddoppiate in Piemonte le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19.

Nella regione è quindi fortemente visibile un “effetto Draghi”, come annunciato dal governatore del Piemonte Alberto Cirio: “Le decisioni di ieri del Governo – ha detto Cirio – hanno avuto in Piemonte l’effetto di raddoppiare le richieste per le vaccinazioni: ogni ora sul nostro portale registriamo il doppio delle adesioni rispetto alle media dei giorni precedenti”.