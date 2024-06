In Piemonte le elezioni europee segnano un andamento simile a quello nazionale, ottimo il risultato di Fratelli d’Italia, tiene il Partito Democratico mentre il vero sconfitto è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte.

Elezioni europee, anche il Piemonte si mantiene a destra

L’Europa sta virando a destra. Questo ci dicono i risultati di tutto il continente. In Francia il partito di Marine Le Pen e Bardella superà il 30% doppiando Reinassance di Macron al 15,1% e i socialisti al 14% (che ottengono comunque un grande risultato rispetto al 2% delle scorsa tornata). In Germania vincono i popolari, ma Afd arriva al 14%, sfiorando il risultato dei socialisti. E così anche in Austria, in Belgio e in altri stati europei. Ma nonostante questo, i valori dei gruppi parlamentari europei non cambiano. Il primo partito resta il PPE, seguito da Socialisti (S&D) e Liberali (Renew Europe).

Il Piemonte si mantiene in questa scia. Innanzitutto, secondo i dati del Ministero dell’Interno, la regione mantiene una percentuale di votanti tra le più importanti d’Italia, con oltre il 64%, rispetto al 49% della media nazionale. Il primo partito è Fratelli d’Italia con il 30,44% dei consensi e oltre il mezzo milione di preferenze. Segue il Partito Democratico con il 22,95%, la Lega al 10,30%, Forza Italia al 9,90, il M5S al 8% e Alleanza Verdi Sinistra al 7,52%.

Nello specifico, a Torino vince il Partito Democratico di Elly Schlein con il 29,84% e superando le centomila preferenze, segue Fratelli d’Italia al 22% e AVS al 11,71%.Deludenti i risultati di Movimento 5 Stelle che non riesce a superare il 9% e la Lega che raggiunge a malapena il 5%.

A Cuneo invece testa a testa tra la formazione guidata da Giorgia Meloni e quella di Schlein, con la prima che raggiunge 28,38% e la seconda che si attesta al 26,98%. Seguono appaiati Lega, AVS e Forza Italia intorno all’8%. Non pervenuto il Movimento 5 Stelle con il 5%.

Ad Alessandria vince invece con distacco Meloni, con quasi il 30%. Segue il Pd al 23% e la Lega e Forza Italia all’11%. Discreto anche il risultato di Azione di Calenda che arriva al 5%. Cosi come a Vercelli che vede FdI superare il 32% dei consensi, con il partito di Elly Schlein fermo al 23%, e ottimo invece nella città delle risaie il risultato del partito di Antonio Tajani che supera il 12%.

Infine distanze simili si trovano anche negli altri capoluoghi di provincia del Piemonte come Verbania che vede FdI al 29,80% e Pd al 25,38 e Novara dove il partito della premier arriva al 31,61% e il Pd al 24,41%.

Dunque un Piemonte che conferma i dati nazionali. Come era previsto il Partito Democratico vince a Torino e stravince in tante sezioni del centro città e di Mirafiori, mentre il partito di Meloni recupera nelle province e nei centri meno abitati. Tiene anche la Lega che ottiene un risultato migliore della media nazionale. Confermano i dati nazionali sia AVS che Forza Italia, più bassa invece la percentuale del Movimento 5 Stelle.