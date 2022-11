“Fammi essere curioso!” Due giorni di testimonianze di chi ha fatto della curiosità un motore di conoscenza. Per le scuole e non solo

Per la 7° edizione del Festival “Il mio Posto nel Mondo”, in programma l’1 e il 2 dicembre in modalità online e in presenza, si estende la rete di musei che accanto al Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo collaborano al ricco programma di interventi. Aderiscono infatti il Museo Egizio, il Museo Lavazza e MU-CH il Museo della Chimica. Un modo per contribuire, con chiavi di lettura diverse, ad esplorare il tema scelto per il 2022: la curiosità. Il titolo di quest’anno è infatti “Fammi essere curioso!“.

I quattro musei propongono agli studenti delle scuole secondarie di II grado la testimonianza di chi ha fatto della curiosità un motore di conoscenza, di crescita personale e professionale, spingendoli a capire quale fosse il proprio posto nel mondo.

Il Festival fin dalla sua prima edizione è pensato per i ragazzi delle scuole superiori – l’anno scorso hanno partecipato più di 5000 studenti-, un’età in cui i giovani sono di fronte alle scelte che indirizzeranno la loro vita di adulti: la curiosità è certo alla base di ogni attività umana ed è un potente motore che arricchisce la crescita personale e professionale.

Il filosofo inglese Thomas Hobbes dichiarò: “La curiosità è il vero piacere della mente”. Molte delle scoperte scientifiche e geografiche sono state frutto della curiosità, che ha spinto ad approfondire quelli che sembravano particolari insignificanti o a guardare con altri occhi scoperte fatte in campi differenti da quello in cui si cercava la risposta a una specifica domanda. Fammi essere curioso! è un invito a tutti. Tutti abbiamo il diritto di essere curiosi.

Questo strumento è l’ingrediente base per crescere e attorno al quale è stato costruito il programma di “Il mio Posto nel Mondo”, due giorni di incontri on-line che esplorano ambiti e orizzonti attraverso le voci di ospiti d’eccezione: Alberto Giannone, divulgatore e autore del libro “Meglio curiosi che intelligenti”, Zaira Cattaneo, ricercatrice di Fondazione Mondino e professore associato del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli studi di Bergamo, Enrico Ferraris, curatore Dipartimento Collezione e Ricerca Archivio Fotografico e Digital Media, Museo Egizio, Alessandro Balossino, responsabile dell’area Ricerca e sviluppo di Argotec, il cui Argomoon appenda lanciato dalla Nasa, sta stupendo il mondo,Massimo Temporelli, fisico, professore di antropologia, Presidente e co-founder di The FabLab, ma anche scrittore, imprenditore, divulgatore e speaker, Omar Hassan porta l’esperienza di un artista contemporaneo italiano, Alessandro Mari è narratore e direttore creativo della Holden Studios, poi Aurora Zancanaro di Le Polveri e Flavio Sacco per Il Fermentista, e il professore del dipartimento di chimica dell’università di Torino, Pietro Ugliengo insieme al Tiktoker Chimicazza abilissimo divulgatore non convenzionale sui social.

L’evento è gratuito ed è aperto, oltre che alle scuole, anche al pubblico, con iscrizione obbligatoria info@museodelrisparmio.it.

Info https://www.museodelrisparmio.it/il-mio-posto-nel-mondo-2022/

Giovedì 1° dicembre

9.15-9,30 Saluti di apertura di CHRISTIAN GRECO, Direttore del Museo Egizio e GIOVANNA PALADINO, Direttore e Curatore Museo del Risparmio

9.30 Dialogo con ALBERTO GIANNONE

10.10 Dialogo con ZAIRA CATTANEO

11.00 Dialogo con ENRICO FERRARIS

11.40 Dialogo con ALESSANDO BALOSSINO

12.20 Dialogo con MASSIMO TEMPORELLI

Venerdì 2 dicembre

9.15 Saluti introduttivi e moderazione interviste a cura di MARCO AMATO, Direttore Museo Lavazza e ALESSIO SCABORO, Direttore Mu-CH Museo della Chimica

9.30 Dialogo con OMAR HASSAN

10.10 Dialogo con ALESSANRO MARI

11.00 Intervista doppia: la scienza dell’artigiano con AURORA ZANCANARO e FLAVIO SACCO

12.00 Intervista doppia: contrasto di carriera con CHIMICAZZA e PIERO UGLIENGO.